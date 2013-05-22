www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В Приморье в молочной продукции обнаружены опасные бактерии

22 Мая 2013, 18:12 | Приморье

Согласно поступившему от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства обнаружены серьёзные несоответствия молока требованиям норм о качестве и безопасности.

Лабораторные исследования показали, что сырое молоко от двух крупных уссурийских производителей сельскохозяйственной продукции имело высокую бактериальную обсеменённость.

По информации ветеринарных специалистов, чтобы уберечься от покупки недоброкачественной продукции животного происхождения необходимо знать следующее. При реализации на продовольственных рынках и в магазинах края любого вида продукции  животного происхождения, эта продукция в обязательном порядке должна сопровождаться выдаваемыми филиалами Краевого государственного ветеринарного бюджетного учреждения «Приморская ветеринарная служба» ветеринарными справками. Также, у продавца может находиться и выдаваемое этим же органом и ветеринарное свидетельство. В случае отсутствия у продавца обоих этих ветеринарных документов, это является первым признаком того, что вам могут продавать некачественную продукцию.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: продукция  Россельхознадзор  ветеринары  молоко  здоровье 



Новости тематики











Комментарии

  • ИсмехИгрех07:11, 23.05.2013#

    Зачем написали? Ради заполнения места? Почему не указаны конкретные производители и не изьята из оборота их продукция? Представьте в супермаркете - очередь народа с баночками и пакеимками молочки за справками и сертификатами в администрацию. . , Или кмкаждой упаковке приложить справку и сертификат??? (желательно в оригинале). Это сообщениеине в прессе должно быть, а в прокуратуре! И продукции в магазинах быть не должно!!!

  • степа07:14, 23.05.2013#

    "Четверо обвиняемых по делу об отравлении россиян в Турции получили по 90 лет тюрьмы. Массовое отравление российских туристов некачественным алкоголем произошло на курорте Бодрум в ночь на 27 мая 2011 года". У нас, полагаю, отделаются за смертельные отравления людей взяткой. А следствие скажет что люди сами себе подсыпали гадость для отравления. И где вы видели что у нас кто то что то сможет требовать от продавцов, или тем более их хозяев? У них на все один ответ - не нравится не покупай. Или наоборот у хозяев есть ЛЮБЫЕ ветеринарные, таможенные, санитарные положительные заключения.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru