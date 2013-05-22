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В Приморье в молочной продукции обнаружены опасные бактерии
Согласно поступившему от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства обнаружены серьёзные несоответствия молока требованиям норм о качестве и безопасности.
Лабораторные исследования показали, что сырое молоко от двух крупных уссурийских производителей сельскохозяйственной продукции имело высокую бактериальную обсеменённость.
По информации ветеринарных специалистов, чтобы уберечься от покупки недоброкачественной продукции животного происхождения необходимо знать следующее. При реализации на продовольственных рынках и в магазинах края любого вида продукции животного происхождения, эта продукция в обязательном порядке должна сопровождаться выдаваемыми филиалами Краевого государственного ветеринарного бюджетного учреждения «Приморская ветеринарная служба» ветеринарными справками. Также, у продавца может находиться и выдаваемое этим же органом и ветеринарное свидетельство. В случае отсутствия у продавца обоих этих ветеринарных документов, это является первым признаком того, что вам могут продавать некачественную продукцию.
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Комментарии
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степа07:14, 23.05.2013#
"Четверо обвиняемых по делу об отравлении россиян в Турции получили по 90 лет тюрьмы. Массовое отравление российских туристов некачественным алкоголем произошло на курорте Бодрум в ночь на 27 мая 2011 года". У нас, полагаю, отделаются за смертельные отравления людей взяткой. А следствие скажет что люди сами себе подсыпали гадость для отравления. И где вы видели что у нас кто то что то сможет требовать от продавцов, или тем более их хозяев? У них на все один ответ - не нравится не покупай. Или наоборот у хозяев есть ЛЮБЫЕ ветеринарные, таможенные, санитарные положительные заключения.
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Зачем написали? Ради заполнения места? Почему не указаны конкретные производители и не изьята из оборота их продукция? Представьте в супермаркете - очередь народа с баночками и пакеимками молочки за справками и сертификатами в администрацию. . , Или кмкаждой упаковке приложить справку и сертификат??? (желательно в оригинале). Это сообщениеине в прессе должно быть, а в прокуратуре! И продукции в магазинах быть не должно!!!