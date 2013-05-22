В Приморье в молочной продукции обнаружены опасные бактерии

Согласно поступившему от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства обнаружены серьёзные несоответствия молока требованиям норм о качестве и безопасности.

Лабораторные исследования показали, что сырое молоко от двух крупных уссурийских производителей сельскохозяйственной продукции имело высокую бактериальную обсеменённость.

По информации ветеринарных специалистов, чтобы уберечься от покупки недоброкачественной продукции животного происхождения необходимо знать следующее. При реализации на продовольственных рынках и в магазинах края любого вида продукции животного происхождения, эта продукция в обязательном порядке должна сопровождаться выдаваемыми филиалами Краевого государственного ветеринарного бюджетного учреждения «Приморская ветеринарная служба» ветеринарными справками. Также, у продавца может находиться и выдаваемое этим же органом и ветеринарное свидетельство. В случае отсутствия у продавца обоих этих ветеринарных документов, это является первым признаком того, что вам могут продавать некачественную продукцию.

ZRPRESS.RU, Владивосток.