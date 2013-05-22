КГУП "Примтеплоэнерго" обзавелось в крае новым филиалом

В "Примтеплоэнерго" образован новый филиал. До последнего времени тепловой район «Фокино» был частью филиала «Партизанский».

Теперь тепловой район стал основой нового филиала «Фокино». Кроме закрытого города Фокино филиал будет обслуживать потребителей поселка Дуная и острова Путятина, а также села Мысового и поселка Подъяпольского Шкотовского района.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта компании.