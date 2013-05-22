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КГУП "Примтеплоэнерго" обзавелось в крае новым филиалом

22 Мая 2013, 17:22 | Приморье

В "Примтеплоэнерго" образован новый филиал. До последнего времени тепловой район «Фокино» был частью филиала «Партизанский».

Теперь тепловой район стал основой нового филиала «Фокино». Кроме закрытого города Фокино филиал будет обслуживать потребителей поселка Дуная и острова Путятина, а также села Мысового  и поселка Подъяпольского Шкотовского района.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта компании.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Примтеплоэнерго  жкх 



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Комментарии

  • тсж "САФИТ"01:45, 13.08.2013#

    Сообщите какие выполнены работы по подготовке бойлерной №6 в г. Фокино? Почему не произведена замена водоводяных теплообменников?Когда главный инжинер теплового р-на " Фокинский" перестанет врать на заседании "по подготовке города к новому отопительному сезону" и будет докладывать реальную обстановку, по бойлерной №6?Жду ответа - реальной обстановкой по 6 бойлерной владею. С уважением. Управляющий ТСЖ "САФИТ" Сергей Васильевич Пригонец, конт. Тел. 8-950-281-40-29.

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