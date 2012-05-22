Вылов лососей в Приморье поделили

В администрации Приморского края состоялось заседание комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.

По информации управления рыбного хозяйства Приморского края, объем возможного вылова анадромных видов рыб прибрежного (промышленного), любительского и спортивного рыболовства в 2012 году составит 1467,14 тонны, в том числе тихоокеанского лосося - 1 264,8, корюшки - 198,8, гольца - 3,51 тонны. Такое решение о распределении объема, мест добычи и постановки орудий лова, сроков начала и запрета рыболовства принято на заседании комиссии.

Также принято решение об установлении двух проходных дней в неделю, во время которых будет запрещено спортивное и промышленное рыболовство. Комиссия определила количество рыбопромысловых участков, находящихся в пользовании рыбопромышленных предприятий, необходимых для проведения государственного мониторинга подходов анадромных рыб.

Согласно решению комиссии, организацию любительского и спортивного рыболовства тихоокеанского лосося в Приморском крае в этом году будут осуществлять ОООиР «Тетюхе», ФГБУ «Приморрыбвод», ООО «Улов», ООО «Тройка», ООО «Зарубинская база флота».

Как сообщили в пресс-службе администрации края, 14 мая состоялась встреча губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с представителями рыбопромышленных предприятий Приморья. В совещании приняли участие президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Герман ЗВЕРЕВ, врио вице-губернатора Сергей СИДОРЕНКО, начальник управления рыбного хозяйства Приморского края Алексей ЦЫМБАЛ, президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ, председатель совета директоров ОАО «ПБТФ» Сергей САКСИН, генеральный директор ОАО «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ, руководители рыбопромышленных предприятий Приморского края. Обсуждались такие важные для края проблемы, как развитие аквакультуры, кадровый дефицит рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленности, износ рыбодобывающих судов, недочеты в законодательстве, системе налогового обложения предприятий отрасли.

Новостью для рыбаков стало заявление губернатора Приморья о намерении создать в крае систему оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. Такая система существует в России. В Минэкономразвития специальный департамент - оценки регулирующего воздействия - оценивает проекты законов и постановлений правительства с точки зрения их воздействия на бизнес. За время действия этой системы треть всех проектов постановлений правительства возвращена на доработку. По словам президента АДМ Германа Зверева, «Ассоциация добытчиков минтая уже несколько раз воспользовалась этим механизмом: благодаря ему в прошлом году были возвращены на доработку один законопроект и три постановления правительства. Если в Приморье заработает такая система, это сразу улучшит инвестиционный климат. Любые попытки введения административных барьеров или создания препятствий бизнесу можно будет «торпедировать» на дальней дистанции. Предложение Владимира Миклушевского - это очень сильный ход».

Как сообщил Герман Зверев в Facebook, в следующий раз встреча губернатора с рыбаками планируется на одном из рыбопромышленных предприятий.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».