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Стройматериалы в Приморье серьезно подорожали
По данным ресурсно-экспертного центра Приморского некоммерческого объединения строителей «Властра», средний рост цен на общестроительные материалы на рынке Владивостока за год, прошедший с начала прошлого строительного сезона, составил 17%.
- По нашему мнению, столь значительный рост обусловлен, скорее всего, ожиданиями поставщиков, а не фактической ситуацией в отрасли, - отметила президент «Властры» Людмила ДАВЫДЕНКО. - Надеемся, что уровень активности строительного сезона все расставит по своим местам.
Действительно, рост местных цен на строительные материалы более чем в 2,5 раза превысил соответствующие этому периоду темпы российской инфляции.
Особенно резко подорожали кирпич и бутовый камень – на 30-55%, при том, что на строительном рынке Приморья сегодня им есть прекрасное альтернативное предложение и намного дешевле – строительные блоки. На 57% подорожал скальный грунт, видимо, с повысившимся на него спросом. Существенно выросли в цене цемент – от 26%, песок на самовывоз – 28%, гравий – 25%, плиты ПСБС М15-25 – 26%. Скромнее росли цены на раствор и бетон. И менее всего дорожала продукция металлургов – 0,6-1,4%.
И если повысившиеся цены будут приняты застройщиками, Приморье может существенно увеличить отрыв от других регионов по «нормативной стоимости 1 кв. метра нового жилья». Притом, что на первое полугодие в среднем по стране этот норматив составил 31300 рублей, для Приморья Минрегион РФ установил 38000 рублей.
Кстати, по данным Национального объединения строителей, цена стройматериалов в конечной стоимости жилья сегодня достигает 70%, в то время как «классически» она должна быть не более 50%. То есть можно предполагать, что иные расходы застройщиков имеют более высокий потенциал для роста цен, который затем может отразиться в цене конечного квадрата, жилья в том числе.
Однако эксперты прогнозируют, что спрос на стройматериалы в этом строительном сезоне будет заметно ниже прошлогоднего, что станет серьезным сдерживающим фактором роста цен. К тому же накануне сезона Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга (НАСИ) отмечала, что по России в первом квартале года цены в основном росли на нерудные и стеновые материалы, на сборный железобетон и металлопрокат, в принципе, не изменились, на бетон снизились на 1,3% и на цемент – на 2,6%. Однако с апреля стоимость цемента заметно подросла и потянула за собой цены на раствор, бетон и пр.
Надо полагать, что в отношении роста цен на стройматериалы могут быть приняты определенные политические решения, поскольку Президент РФ Владимир ПУТИН ставит перед отраслью задачу добиться в ближайшие годы снижения цен на новострой на 20%.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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