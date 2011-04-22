Производители Владивостока приготовили для горожан пасхальные куличи и пасхи

Жители Владивостока и производители города активно включились в предпраздничную подготовку к светлому дню Пасхи, который в этом году отмечается 24 апреля.

Горожане уже могут оценить традиционные куличи и пасхи, изготовление которых стало особенно популярным в последние годы, сообщает пресс-центр кондитерского дома "Тортония".

«Мы живем в такое время, когда обычаи и традиции по-прежнему играют важную роль в жизни горожан, – рассказал Олег Игнатьев, создатель торговой марки «Тортония». – Помимо семейных традиций, уникальных для каждого дома, особое место в жизни города занимают общие, можно сказать, народные обычаи. Сейчас, например, огромное внимание уделяется восстановлению традиционных мест отдыха владивостокцев, празднованию исторически важных дат, проведению мероприятий, характерных именно для Владивостока – это своего рода общепринятые городские традиции».

Интерес горожан к обычаям особенно наблюдается перед православными праздниками, в которых велика важность соблюдения традиций и правил. В связи с этим, в канун Пасхи производители Владивостока отличились разнообразием праздничных угощений. 24 апреля владивостокцы, которые чтут церковные обычаи или хотят присоединиться к ним, смогут не только осветить праздничный кулич и пасху, но и подобрать их по своему вкусу и нужной формы в магазинах города.