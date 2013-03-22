Фермеров Приморья приглашают на ярмарку

Администрация Приморского края совместно с ОАО «Уссурийский Авторемонтный завод» организует проведение ежегодной восьмой Приморской сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Агротехнологии-2013».

Выставка-ярмарка будет проходить 29 марта 2013 года в 11-00 часов на базе ОАО «Уссурийский Авторемонтный завод», сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе края.

В выставке-ярмарке будет представлен широкий спектр сельскохозяйственной техники, малогабаритной техники для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, можно будет купить тягач, другую спецтехнику, племенной скот и птицу, семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур.

Желающим представить свои экспозиции предложено обращаться в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.