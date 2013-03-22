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Фермеров Приморья приглашают на ярмарку
Администрация Приморского края совместно с ОАО «Уссурийский Авторемонтный завод» организует проведение ежегодной восьмой Приморской сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Агротехнологии-2013».
Выставка-ярмарка будет проходить 29 марта 2013 года в 11-00 часов на базе ОАО «Уссурийский Авторемонтный завод», сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе края.
В выставке-ярмарке будет представлен широкий спектр сельскохозяйственной техники, малогабаритной техники для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, можно будет купить тягач, другую спецтехнику, племенной скот и птицу, семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур.
Желающим представить свои экспозиции предложено обращаться в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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