МВД избавится от земли и проблемной стройки во Владивостоке

Тринадцать лет длится эпопея строительства двух десятиэтажек в районе бухты Тихой во Владивостоке

Статус земли, на которой около 13 лет назад началось строительство двух сблокированных 10-этажных панельных домов на улице Борисенко, 106б, (по иной версии 100е, строения 2-3) до сих пор не позволяет возобновить окончание строительных работ по этим долгостроям. Газета «Золотой Рог» писала об этих проблемных объектах ровно шесть лет назад. Что же с тех пор изменилось?

На наш запрос в УМВД России по Приморскому краю с просьбой прояснить ситуацию по этим недостроенным домам на сегодняшний день было отвечено следующее: «Управление МВД России по Приморскому краю в роли заказчика, застройщика, соинвестора и подрядчика при строительстве объектов не выступало. Для завершения строительства объектов и последующего ввода в эксплуатацию решается вопрос о передаче земельного участка в собственность Приморского края».

Затянувшаяся передача

В 2006 году на смену уходящему с рынка жилья Владивостока ЗАО «ДВ Связьстройкомплекс» вышла новая компания ООО «Зеленый квартал». Обе были обязаны своим рождением бывшему депутату законодательного собрания Приморского края Юрию СТЕПАНЧЕНКО, ныне опальному и скрывающемуся от российского законодательства в США. И одной из стройплощадок новой тогда компании стал гребень сопки между бухтами Тихой и Патрокл, где ею планировалось построить два трехсекционных 10-этажных панельных дома. Притом что и ЗАО «ДВ Связстройкомплекс» имело к этому строительству самое прямое отношение при его организации.

Земля под эти дома была, но достаточно проблемная. В прошлом она была передана от Минобороны и закреплена в бессрочное пользование за УМВД России по Приморскому краю. Строители тогда как-то сумели найти общий язык с силовиками по нужному им участку. Изначально была достигнута договоренность, что полиция после завершения строительства этих двух домов получит 10% (по другой версии - 20%) из примерно 15 тыс. кв. метров жилья или 26 из 258 квартир, которые предстояло здесь построить. Формальности были улажены соответствующими протоколами, подписанными руководителями компании и УМВД.

Соответственно, краевое Управление МВД обеспечило строителям свободный доступ на свою территорию, чтобы они могли беспрепятственно строить. И строительство началось. Даже не дождавшись необходимых положительных согласований и разрешения на строительство. Полагали, что затем все утрясется, а возможности для нужных подключений, навскидку, вроде бы есть.

Технология строительства таких домов позволяет собирать блок-секцию (этаж одного подъезда) всего за три дня. Завод КПД «Аврора», испытывавший хроническую незагруженность мощностей, без проблем в короткие сроки сделал комплекты для этого строительства. Монтажники быстро делали свое дело.

Были, правда, неприятности. Например, первого декабря 2006 года, когда уже поднялись три этажа первого дома, прокуратура Первомайского района вынесла застройщику представление, в котором указывалось, что ему все-таки необходимо получить разрешение на строительство объекта и представить правоустанавливающие документы на участок. Поэтому работы были приостановлены.

С разрешительными документами ничего толкового не получалось. Правда, после того как комитет по архитектуре и градостроительству УМИГА администрации г. Владивостока 26 марта 2007 года выдал положительное заключение «о возможности размещения объекта капитального типа на ранее отведенном земельном участке «258-квартирный жилой дом» в районе ул. Борисенко 106а (флотский дом) строительство удалось возобновить.

Каждый из этих домов может стать очень привлекательным для заселения. Фото автора.

Не успели…

В конечном счете, коробки домов были собраны, выполнены кровельные работы. Началось остекление, устанавливались двери. Можно было приступать к отделочным и спецмонтажным работам, но не успели.

Прокурорская проверка с последовавшим представлением компании прекратить строительство до урегулирования вопроса с землей в 2008 году уже более чем на десятилетие прервала строительство этих двух объектов. А при ином раскладе они уже около 10 лет назад могли бы быть сданы и заселены.

Смена руководства УМВД и изменившееся со стороны этой структуры отношение к строительству домов на ул. Борисенко, как к незаконному строительству, не позволили утрясти формальности по земельному вопросу до сих пор, хотя к его решению подключалась даже краевая администрация на уровне вице-губернатора, ответственного за строительство. Принятые совместно решения не выполнялись, и завершения этому не предвиделось.

Строители довольно болезненно переживали, что «стройке наступили на горло» - обращались к общественности, в СМИ, чтобы как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но и это не помогло. Поэтому с объектов эвакуировали уже частично выставленные стеклопакеты, двери. И даже подумывали разобрать дома и собрать их заново в другом месте, где с оформлением участка под строительство не так «глухо». Но, то ли экономика этого «переноса» оказалась сильно убыточной, то ли соображения о том, что с землей все как-то решится, помешали этому смелому эксперименту. Возможно, что и УМВД закрыло доступ строителей к объектам. Хотя для посторонних эти два недостроенных дома на многие годы стали вполне доступными. Особенно часто они посещаемы бомжами и художниками граффити.

Застройщик уже банкротится

Даже если вопрос с землей решится, то пока непонятно: кто же будет достраивать эти два панельных дома, на полное строительство которых ранее строителям было достаточно менее года.

В середине прошлого года было заявлено о банкротстве ООО «Лесной квартал». Только за детали КПД своему партнеру – ОАО «Фирма «Аврора» – оно задолжало более 444 млн рублей. «Фирма» и стала инициатором банкротства, невзирая на «родственные связи» собственников. Свою лепту в банкротство внесло и ПАО «АКБ «Приморье», которое в начале прошлого года подало на строителей иск на 344,04 млн рублей.

Безусловно, для Приморья характерно, что даже крупные строительные компании, занимающиеся жилищным домостроением, рано или поздно уходят с рынка.

А в начале этого года Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Приморскому краю обратилась в арбитражный суд с заявлением на «компанию-близнеца» ООО «Лесной квартал» – ООО «Зеленый квартал» (была организована под строительство жилых домов в районе ул. Луговой в 2011 году) о признании компании банкротом, поскольку она задолжала в бюджеты различных уровней 3,6 млн рублей.

Потеря отраслью таких приморских строительных компаний стали привычны. Вне зависимости от их рангов, историй деятельности, добросовестности на рынке и пр.

Эти две компании уже оставили заметный след на карте Владивостока, построив жилой массив «Зеленый квартал» по соседству с Тысячекоечной больницей и ряд домов в районе Баляева. В начале минувшего сентября компания «Зеленый квартал» завершила строительство второго дома ЖК «Луговая, 70» на 170 квартир. И в конце прошлого года она планировала начать новое строительство еще нескольких жилых домов 83-ей серии на ул. Русской, рядом с уже построенным панельным жилым массивом. Шла подготовка разрешительной документации...

Работая в пользующемся спросом и наиболее доступном для потенциальных покупателей сегменте рынка нового жилья Владивостока, ООО «Зеленый квартал», наверное, может существовать и дальше, постепенно решая вопросы своих долгов и платежей. Тем более что многие внешние претензии к компании связаны «родственно» с другими бизнесами Юрия Степанченко и его семьи. Впрочем, у семьи, вероятно, появились проблемы.

Смена краевой и городской власти влечет за собой передел рынков. В том числе и строительного. И в этом отношении можно предположить, что к банкротству «двух в одном кварталов» причастна какая-то серьезная конкурентная сила. Возможно, именно она подхватит и недостроенные дома на ул. Борисенко, 106б. И именно под нее сейчас и решается вопрос по передаче земли под этими объектами.

КСТАТИ

Рыночная стоимость одного квадратного метра этих объектов в законченном виде может составлять на сегодня около 60 тыc. рублей и более, а в целом по этим домам – около 900 млн рублей. Это деньги, которые могли бы поддержать и строителей, и предприятие стройиндустрии на плаву, но в продажу эти квадратные метры, в силу обстоятельств, не предлагались. А строились эти дома исключительно за счет ООО «Лесной квартал» и ОАО «Фирма «Аврора».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.