Котельные "Примтеплоэнерго" полностью обеспечены топливом

Котельные "Примтеплоэнерго" работают в плановом режиме. Все объекты предприятия обеспечены необходимым запасом топлива для бесперебойной подачи тепла абонентам предприятия.

На складах и котельных уже заготовлено 49,7 тысячи тонн мазута, 125,6 тысячи тонн угля и 0,9 тысячи тонн дизельного топлива. Этих запасов вполне достаточно для стабильной работы мазутных котельных в течение 27 дней, 42 дней угольных и 37 дней работы дизельных котельных, – пояснил Евгений Попов, начальник топливного управления "Примтеплоэнерго".

Дополнительно по состоянию на 22 февраля в пути находится 15,3 тысячи тонн угля и 28,3 тысячи тонн мазута, сообщает пресс-служба "Примтеплоэнерго".

До конца месяца на склады и котельные КГУП "Примтеплоэнерго" будет отгружено 5 тысяч тонн мазута и 13,4 тысячи тонн угля. Такого количества вполне достаточно для их дальнейшей бесперебойной работы предприятия, – добавил Евгений Попов.