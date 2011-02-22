На рынке недвижимости Находки в 2011 году появятся интересные предложения

Как и многие другие российские города, Находка по итогам 2010 года показала общее оживление рынка недвижимости по всем его секторам. Замороженный было в период кризиса, рынок начал медленно, но верно возвращаться в свое прежнее русло. Аналитики, при нынешней ситуации в общероссийской экономике, ожидают незначительного роста цен на недвижимость в 2011 году в Находкинском городском округе.

Всколыхнувшее было цену на жилье строительство федеральных объектов уже не оказывает заметного влияния на рынок. Владельцы жилья в поселке Врангель, резко поднявшие цену на первых порах строительства крупных объектов промышленности, уже реализовали свои возможности.

Единственный фактор, который может значительно всколыхнуть первичный жилой рынок, это строительства микрорайона «Нефтяник» на озере Соленое. Рассчитанный по проекту на 30 домов по 100 квартир в каждом, он вряд ли полностью пойдет на решение жилищного вопроса работников компании «Роснефть», так как для размещения работников НПЗ уже имеется 100-квартирный жилой дом по улице Рыбацкой, сданный в конце 2009 года.

А это в свою очередь говорит о том, что скоро на рынке новостроя появятся предложения о продажах качественного жилья в новом районе, и что самое важное, обеспеченном социально-досуговой инфраструктурой. ООО «РН-Приморский НПЗ» обещает построить не только многоквартирные дома, но и так необходимые городу детские сады, школу, поликлинику и т.д. Но микрорайон будет сдаваться этапами, и на рынок 2011 года не успеет оказать какого-либо значительного влияния.

Сегодняшний рынок первички в Находке также «не пустует». В частности, проданы еще не все квартиры в новострое на Северном проспекте, 2. ЖСК «Энтузиаст» предлагает на выбор от однокомнатных до трехкомнатных квартир различной площади, в том числе и двухкомнатные квартиры с мансардой. В новострое, сданном в 2010 году по Приморскому бульвару, 5, также до сих пор имеются свободные квартиры. Всего же за 2010 год в Находке введено 10 многоквартирных домов.

Рынок «программного» жилья, строящегося для обеспечения отдельных категорий граждан, в Находке также не стоит на месте. В конце января 2011 года в Находке был сдан 103-квартирный дом для семей военнослужащих Пограничного управления ФСБ РФ. В планах - сдача еще нескольких «военных» домов.

Рынок аренды жилой недвижимости остался спокойным. По-прежнему цена жилой аренды вторичного сектора зависит от места размещения жилья, комплектации квартиры мебелью и бытовой техникой и запросами самого арендодателя. Цены на аренду установились в среднем в следующих показателях: 9-10 тыс. рублей за однокомнатные квартиры, и 13-15 тыс. рублей в месяц за аренду двухкомнатных.

На вторичном рынке жилой недвижимости по-прежнему стабильность цены. Самые дорогие «квадраты» в МЖК, на Болоте, по улице Дзержинского, где стоимость элитных квартир доходит до 7 млн рублей. По предложениям жилья вторичного рынка в лидерах по-прежнему Южный микрорайон, который, к слову, в скором времени должен пополниться новыми объектами спортивно-развлекательной сферы. Это еще больше усилит привлекательность микрорайона для потенциальных покупателей.

На рынке малоэтажной недвижимости Находки самым заметным событием ушедшего года стало начало ввода в эксплуатацию местной «Врублевки», рассчитанной на 32 дома по типу таунхаус. В ноябре компания-застройщик «Пронто» завершила оформление земли в собственность.

Кроме этого в малоэтажном секторе города на сегодня ведется строительство нескольких коттеджных поселков и микрорайонов. К примеру, по-прежнему предлагают приобрести жилье в коттеджном поселке «Венеция», расположенном в 20 км от Находки. «Венеция» строится компанией «Строитель-43» по берегам искусственно созданной системы каналов. Всего по итогам строительства на берегу моря раскинутся 198 домов коттеджного типа. По информации компании ДПК «Океан», на сегодня также продолжается строительство жилого комплекса на 139 частных домов в заливе Восток, недалеко от озера Лебединое. Одноименный жилой комплекс «Океан» планируется возвести на участке площадью 0,1 га. Кроме жилых зданий тут запроектированы магазины, туристический комплекс, кафе-бар и ресторан, детские и спортивные площадки, пристань для лодок с эллингом. Часть объектов комплекса уже возведена, а часть еще строится. Что касается заметных тенденций нынешнего года, то вполне возможно, что влияние на стоимость строительства в Находке окажет краевая программа «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2011-2017 годы. В рамках программы планируется «уточнить нормативную сейсмичность территории Южного Приморья».

По данным НПЦ «Сейсмозащита», в Приморском крае 14 населенных пунктов расположены в зонах с 7-балльной сейсмичностью. Специалисты центра отмечают, что имеющиеся на сегодня карты оценки сейсмичности не отражают реального положения. В случае уточнения нормативной сейсмичности 6-балльная Находка может стать 7-балльной. Это приведет к общему удорожанию стройки на 4%.