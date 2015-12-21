Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский строитель стал лауреатом премии "Меценат года -2015"
Руководитель приморской строительной компании ООО «Дальстройбизнес II» Александр СУББОТИН наряду с другими, кто внес особый вклад в культуру страны в этом году, стал лауреатом общероссийской премии «Меценат года – 2015» за восстановление исторических архитектурных памятников в г. Владивостоке и в Приморском крае. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Среди других лауреатов премии «Меценат года» были также названы Алексей ШКРАПИК, восстановивший на свои средства усадьбу «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области, директор ювелирного завода «Адамант» Сергей АВАКЯН за строительство ряда кинотеатров во Владимирской области, директор Уральского электрохимического завода (корпорация Росатом) Александр БЕЛОУСОВ – за ряд культурных проектов в Свердловской области, Олег ЖАРОВ – за восстановление исторического ансамбля в селе Вятском Ярославской области, генеральный директор «Мицубиси Корпорейшен» Фурусава МИНОРУ – за ряд культурных проектов осуществленных на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета и Александр ИВАНОВ – за ряд культурных проектов в Тверской области.
А главная награда премии за мега-вклад в российскую культуру на торжественной церемонии IV Санкт-Петербургского международного культурного форума была по вручена представителю бизнесмена Алишера УСМАНОВА. Фонд науки, культуры и спорта, учрежденный им, в этом году профинансировал ряд крупных проектов в Москве и Санкт-Петербурге.
СПРАВКА «ЗР»: Премия «Меценат года» была учреждена Министерством культуры РФ в 2014 по инициативе главы Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО. В этом году в нем приняло рекордное количество участников со всей страны, чья деятельность охватывала широкий спектр благотворительной деятельности в области культуры. В этом году был установлен новый регламент премии: жюри определяет семь лауреатов премии, наиболее заслуженного мецената называют главным благотворителем негосударственных культурных проектов России. Ранее в ходе общенациональной акции «Меценат года» в разные годы ее победителями становились известные бизнесмены Алишер УСМАНОВ, Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Геннадий ТИМЧЕНКО, Владимир ПОТАНИН, Олег ДЕРИПАСКА и Михаил ГУЦЕРИЕВ.
Как отметил Александр Субботин на торжественной церемонии, которая состоялась 14 декабря в Мраморном зале Российского этнографического музея, принимал участие министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ, ректор Вагановского училища Николай ЦИСКАРИДЗЕ, президент Государственного музея изобразительных искусств Ирина АНТОНОВА, многочисленные представители российских благотворительных фондов и организаций-меценатов.
В ходе общения с лауреатами премии, когда стало известно, что Александр Субботин помимо бизнеса и благотворительности пишет картины, ему поступило предложение устроить персональную выставку в музее-заповеднике «Петергоф».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
На фото: Награждение лауреата премии «Меценат года» от Приморья Александра Субботина.
Новости тематики
Новости раздела
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда