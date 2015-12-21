Приморский строитель стал лауреатом премии "Меценат года -2015"

Руководитель приморской строительной компании ООО «Дальстройбизнес II» Александр СУББОТИН наряду с другими, кто внес особый вклад в культуру страны в этом году, стал лауреатом общероссийской премии «Меценат года – 2015» за восстановление исторических архитектурных памятников в г. Владивостоке и в Приморском крае. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Среди других лауреатов премии «Меценат года» были также названы Алексей ШКРАПИК, восстановивший на свои средства усадьбу «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области, директор ювелирного завода «Адамант» Сергей АВАКЯН за строительство ряда кинотеатров во Владимирской области, директор Уральского электрохимического завода (корпорация Росатом) Александр БЕЛОУСОВ – за ряд культурных проектов в Свердловской области, Олег ЖАРОВ – за восстановление исторического ансамбля в селе Вятском Ярославской области, генеральный директор «Мицубиси Корпорейшен» Фурусава МИНОРУ – за ряд культурных проектов осуществленных на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета и Александр ИВАНОВ – за ряд культурных проектов в Тверской области.

А главная награда премии за мега-вклад в российскую культуру на торжественной церемонии IV Санкт-Петербургского международного культурного форума была по вручена представителю бизнесмена Алишера УСМАНОВА. Фонд науки, культуры и спорта, учрежденный им, в этом году профинансировал ряд крупных проектов в Москве и Санкт-Петербурге.

СПРАВКА «ЗР»: Премия «Меценат года» была учреждена Министерством культуры РФ в 2014 по инициативе главы Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО. В этом году в нем приняло рекордное количество участников со всей страны, чья деятельность охватывала широкий спектр благотворительной деятельности в области культуры. В этом году был установлен новый регламент премии: жюри определяет семь лауреатов премии, наиболее заслуженного мецената называют главным благотворителем негосударственных культурных проектов России. Ранее в ходе общенациональной акции «Меценат года» в разные годы ее победителями становились известные бизнесмены Алишер УСМАНОВ, Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Геннадий ТИМЧЕНКО, Владимир ПОТАНИН, Олег ДЕРИПАСКА и Михаил ГУЦЕРИЕВ.

Как отметил Александр Субботин на торжественной церемонии, которая состоялась 14 декабря в Мраморном зале Российского этнографического музея, принимал участие министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ, ректор Вагановского училища Николай ЦИСКАРИДЗЕ, президент Государственного музея изобразительных искусств Ирина АНТОНОВА, многочисленные представители российских благотворительных фондов и организаций-меценатов.

В ходе общения с лауреатами премии, когда стало известно, что Александр Субботин помимо бизнеса и благотворительности пишет картины, ему поступило предложение устроить персональную выставку в музее-заповеднике «Петергоф».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото: Награждение лауреата премии «Меценат года» от Приморья Александра Субботина.