ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» открывает новые центры обслуживания потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. В 2011 году на территории обслуживания ОАО «ДЭК» (входит в состав Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока») стало на три абонентских пункта больше – свои двери клиентам компании открывают новые Центры повышенной комфортности для населения.

«Удобство и комфорт абонентов – прежде всего. Мы понимаем, что не все вопросы можно решить через Интернет-сервис «Личный кабинет» или по телефону горячей линии. Поэтому открытие новых абонентских пунктов – одна из приоритетных задач компании», - говорит заместитель генерального директора по сбыту Сергей ХИТУН.

По его словам, в 2011 году свои двери потребителям электроэнергии открыли Центр обслуживания потребителей Дальэнергосбыта в г. Спасск-Дальний (Приморский край), Совгаванское отделение Хабаровскэнергосбыта (г. Советская Гавань, Хабаровский край) и Центр обслуживания потребителей Энергосбыта ЕАО (г. Облучье, Еврейская автономная область).

Также после реконструкции был открыт Центр обслуживания потребителей г. Уссурийска. После завершения работ он был оформлен в корпоративном стиле и стал гораздо более узнаваемым и современным. В уссурийском Центре обслуживания потребителей работают специалистов по работе с населением, оборудована касса и благоустроен зал ожидания, в котором предусмотрена установка дополнительной системы кондиционирования. Расчетная пропускная способность Центра– 550 человек в день, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».

«В связи с большой плотностью населения в Уссурийском городском округе было принято решение об открытии в 2012 году еще одного Центра обслуживания потребителей. Он сможет взять на себя часть работы и тем самым сделать процесс коммуникации с компанией еще более комфортным для абонентов», - заключает Сергей ХИТУН.