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ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» открывает новые центры обслуживания потребителей
ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. В 2011 году на территории обслуживания ОАО «ДЭК» (входит в состав Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока») стало на три абонентских пункта больше – свои двери клиентам компании открывают новые Центры повышенной комфортности для населения.
«Удобство и комфорт абонентов – прежде всего. Мы понимаем, что не все вопросы можно решить через Интернет-сервис «Личный кабинет» или по телефону горячей линии. Поэтому открытие новых абонентских пунктов – одна из приоритетных задач компании», - говорит заместитель генерального директора по сбыту Сергей ХИТУН.
По его словам, в 2011 году свои двери потребителям электроэнергии открыли Центр обслуживания потребителей Дальэнергосбыта в г. Спасск-Дальний (Приморский край), Совгаванское отделение Хабаровскэнергосбыта (г. Советская Гавань, Хабаровский край) и Центр обслуживания потребителей Энергосбыта ЕАО (г. Облучье, Еврейская автономная область).
Также после реконструкции был открыт Центр обслуживания потребителей г. Уссурийска. После завершения работ он был оформлен в корпоративном стиле и стал гораздо более узнаваемым и современным. В уссурийском Центре обслуживания потребителей работают специалистов по работе с населением, оборудована касса и благоустроен зал ожидания, в котором предусмотрена установка дополнительной системы кондиционирования. Расчетная пропускная способность Центра– 550 человек в день, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».
«В связи с большой плотностью населения в Уссурийском городском округе было принято решение об открытии в 2012 году еще одного Центра обслуживания потребителей. Он сможет взять на себя часть работы и тем самым сделать процесс коммуникации с компанией еще более комфортным для абонентов», - заключает Сергей ХИТУН.Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.
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