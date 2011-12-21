www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Энергетика
Распечатать

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» открывает новые центры обслуживания потребителей

21 Декабря 2011, 15:38 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ZRPRESS. В 2011 году на территории обслуживания ОАО «ДЭК» (входит в состав Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока») стало на три абонентских пункта больше – свои двери клиентам компании открывают новые Центры повышенной комфортности для населения.

«Удобство и комфорт абонентов – прежде всего. Мы понимаем, что не все вопросы можно решить через Интернет-сервис «Личный кабинет» или по телефону горячей линии. Поэтому открытие новых абонентских пунктов – одна из приоритетных задач компании», - говорит заместитель генерального директора по сбыту Сергей ХИТУН.

По его словам, в 2011 году свои двери потребителям электроэнергии открыли Центр обслуживания потребителей Дальэнергосбыта в г. Спасск-Дальний (Приморский край), Совгаванское отделение Хабаровскэнергосбыта (г. Советская Гавань, Хабаровский край) и Центр обслуживания потребителей Энергосбыта ЕАО (г. Облучье, Еврейская автономная область).

Также после реконструкции был открыт Центр обслуживания потребителей г. Уссурийска. После завершения работ он был оформлен в корпоративном стиле и стал гораздо более узнаваемым и современным. В уссурийском Центре обслуживания потребителей работают специалистов по работе с населением, оборудована касса и благоустроен зал ожидания, в котором предусмотрена установка дополнительной системы кондиционирования. Расчетная пропускная способность Центра– 550 человек в день, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».

«В связи с большой плотностью населения в Уссурийском городском округе было принято решение об открытии в 2012 году еще одного Центра обслуживания потребителей. Он сможет взять на себя часть работы и тем самым сделать процесс коммуникации с компанией еще более комфортным для абонентов», - заключает Сергей ХИТУН.

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Автор: Пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru