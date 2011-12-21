Оборот розничной торговли в Приморье увеличился более чем на 2%

Оборот розничной торговли Приморья в январе-ноябре 2011 года составил 173,6 млрд рублей, по данным Приморскстата. Население края израсходовало на приобретение товаров на 14,4 млрд рублей больше, чем за соответствующий период 2010 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 2,1%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), сформировано 87,1% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 12,9%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 52,7%. За январь-ноябрь реализовано непродовольственных товаров на 91,5 млрд рублей (103,5% к январю-ноябрю 2010 г.), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 82,1 млрд рублей (100,5%).

Объем оборота общественного питания составил 7,1 млрд рублей (к январю-ноябрю 2010 г. – 102,1%).

«Золотой Рог».