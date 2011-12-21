Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строительная индустрия Приморского края наращивает объемы
В январе-ноябре 2011 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования использовано 222,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 34,7% больше соответствующего периода прошлого года.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 105 млрд рублей, 113,2% к январю-ноябрю предыдущего года. В ноябре объем работ составил 13,9 млрд рублей и вырос по сравнению с ноябрем 2010 года на 2,6%.
С начала года введены жилые дома общей площадью 435,9 тыс. м2, в 1,5 раза больше января-ноября 2010 года, индивидуальными застройщиками построено 177 тыс. кв. м жилья (40,6% ввода жилья по краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением увеличился на 6,4%, сообщает Приморскстат.
В строительном комплексе края в январе-октябре 2011 года было занято 43,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность работающих увеличилась на 9,2%. Средняя зарплата строителей составила 28 344 рубля (в среднем по краю – 23 504 рубля), в реальном выражении на 0,2% ниже уровня января-октября прошлого года.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Приморье оказалось вторым в России по этому показателю
- В Приморье повысятся цены на новостройки
- Жилищное строительство в Приморье рухнуло на 40%
- Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре
- Обратная сторона "Артемовских высот"
- Госэкспертиза дает стройке "добро"
- "Спасскцемент" держит стройку
- В Вене отметили приморский проект
- Очередников из Владивостока отправят жить в Уссурийск
Новости раздела
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам