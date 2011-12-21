Строительная индустрия Приморского края наращивает объемы

В январе-ноябре 2011 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования использовано 222,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 34,7% больше соответствующего периода прошлого года.

Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 105 млрд рублей, 113,2% к январю-ноябрю предыдущего года. В ноябре объем работ составил 13,9 млрд рублей и вырос по сравнению с ноябрем 2010 года на 2,6%.

С начала года введены жилые дома общей площадью 435,9 тыс. м2, в 1,5 раза больше января-ноября 2010 года, индивидуальными застройщиками построено 177 тыс. кв. м жилья (40,6% ввода жилья по краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением увеличился на 6,4%, сообщает Приморскстат.

В строительном комплексе края в январе-октябре 2011 года было занято 43,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность работающих увеличилась на 9,2%. Средняя зарплата строителей составила 28 344 рубля (в среднем по краю – 23 504 рубля), в реальном выражении на 0,2% ниже уровня января-октября прошлого года.

«Золотой Рог».