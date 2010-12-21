Более 2500 сезонных ярмарок проведено в Приморье

За 11 месяцев 2010 года на территории края проведено 2 544 сезонных ярмарки и выставки-продажи продуктов питания местного производства. Постоянными их участниками являются более 200 местных товаропроизводителей, фермерских и крестьянских хозяйств, предприятий оптовой и розничной торговли.