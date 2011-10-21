Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей Дарькин вручил начальнику подстанции 220 кВ Арсеньев-2 награду
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин вручил государственную награду начальнику подстанции 220 кВ Арсеньев – 2 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) – Олегу Константиновичу Зублюку.
Согласно Указу Президента РФ Дмитрия Медведева, Олегу Зублюку за личные заслуги в развитии энергетического комплекса присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награждение состоялось во время торжественного собрания, посвященного 73-й годовщине образования Приморского края.
Олег Константинович Зублюк в энергетике 43 года. Трудовую деятельность начал с должности электромонтера. Принимал участие в строительстве и реконструкции электрических сетей 35-220 кВ, необходимых для развития Приморского края. Лично курировал и вводил в работу пять подстанций и четыре линии электропередачи.
В 2007 году Олег Зублюк пришел работать в Приморское ПМЭС на должность начальника подстанции 220 кВ Арсеньев -2. За высокий профессионализм, большой опыт работы в энергетике, инициативный и творческий подход к выполнению своих обязанностей Зублюк имеет благодарности руководства компании, к которым прибавилось и почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.
Новости тематики
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Новости раздела
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства