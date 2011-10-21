Сергей Дарькин вручил начальнику подстанции 220 кВ Арсеньев-2 награду

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин вручил государственную награду начальнику подстанции 220 кВ Арсеньев – 2 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) – Олегу Константиновичу Зублюку.

Согласно Указу Президента РФ Дмитрия Медведева, Олегу Зублюку за личные заслуги в развитии энергетического комплекса присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награждение состоялось во время торжественного собрания, посвященного 73-й годовщине образования Приморского края.

Олег Константинович Зублюк в энергетике 43 года. Трудовую деятельность начал с должности электромонтера. Принимал участие в строительстве и реконструкции электрических сетей 35-220 кВ, необходимых для развития Приморского края. Лично курировал и вводил в работу пять подстанций и четыре линии электропередачи.

В 2007 году Олег Зублюк пришел работать в Приморское ПМЭС на должность начальника подстанции 220 кВ Арсеньев -2. За высокий профессионализм, большой опыт работы в энергетике, инициативный и творческий подход к выполнению своих обязанностей Зублюк имеет благодарности руководства компании, к которым прибавилось и почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.