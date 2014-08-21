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Власти в Приморье пристально следят за ценами на продукты питания
По поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО провел заседание краевого штаба по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
По словам Александра Костенко, проведение штаба связано с Указом Президента РФ об ограничении импорта из стран, которые приняли санкции против России.
«Нам необходимо понять наличие запасов продовольствия в Приморье, осуществлять постоянный мониторинг цен и принять меры, которые помогут производителям сельхозпродукции и продуктов питания справиться с ситуацией», - отметил Александр Костенко.
Директор департамента лицензирования и торговли края Елена Коваль доложила, что резкого роста цен в розничной сети в Приморье не зафиксировано.
«Проводить мониторинг мы начали с 11 августа. За это время цены увеличились на свинину - на 1,2 процента, рыбу мороженую - 7,2 процента, творог - 1,2 процента, сыры твердые - 4,7 процента, колбасы - до 3 процентов. А вот на картофель и овощи, наоборот, произошло сезонное снижение цен», - сообщила она.
По словам Елены Коваль, единственный товар, на который зафиксировано значительное повышение цен - импортные куриные окорочка.
«В Приморье работает «горячая линия», куда жители края могут обращаться по факту необоснованного роста цен. Большинство звонков на нее как раз связано с американскими окорочками», - отметила Елена Коваль.
Сейчас по этим фактам разбирается Приморский УФАС.
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей БРОНЦ сообщил, что в Приморье в этом году ожидается хороший урожай, что уже привело к сезонному снижению цен по ряду позиций.
«Картофеля будет произведено на 40 тысяч тонн больше прошлогоднего, овощей - на 5-6 процентов больше. Из-за хорошего урожая прогнозируем снижение цены на фуражное зерно, что, в свою очередь, позитивно скажется на стоимости мяса и птицы», - рассказал он.
Тем не менее, ситуация с мясом вызывает тревогу. В день Приморье «съедает» 290 тонн мяса (население и предприятия пищепрома), и необходимо искать новых поставщиков.
«Мы уже ведем переговоры с предприятиями Белгородской и Липецкой областей, которые в ближайшее время готовы начать отгрузку мяса в Приморье», - сообщил Андрей Бронц.
Что касается рыбы и рыбопродукции, то здесь Приморье, наоборот, готово увеличить поставки в западные регионы страны.
«Наши производители готовы замещать выпадающий импорт, но для этого им нужно понимать потребность в их продукции в других регионах, а также нужно чуткое взаимодействие с железной дорогой, чтобы поставки осуществлялись без задержек», - отметил Александр Передня.
Он также сообщил, что с начала года приморские рыбаки поставили на внутренний рынок 358 тысяч тонн рыбопродукции.
Подводя итоги совещания, Александр Костенко поставил перед участниками штаба несколько задач. Во-первых, создать рабочие группы по мониторингу цен на муниципальном уровне. Профильным департаментам поручено собрать информацию о наличии в Приморье продовольствия, вест постоянный мониторинг цен.
Он также обратился к представителям оптовых компаний и крупных торговых сетей вести взвешенную ценовую политику.
Напоминаем, о резком повышении цен приморцы могут сообщить на «горячую линию»!
Жителей Приморского края приглашают сообщать о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары. С 2010 года в департаменте лицензирования и торговли Приморского края по телефонам 221-58-03 и 221-58-04 работает «горячая линия» по этому направлению, сообщает primorsky.ru.
Аналогичную «горячую линию», куда можно направлять жалобы на рост цен, открыла и Федеральная антимонопольная служба России. В список продуктов, за ценами на которые будет вестись особый контроль, включены говядина, мясо птицы, свинина, молоко и молочные продукты, сливочное масло, картофель, морковь, яблоки.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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