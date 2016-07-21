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Приморье завалят дешевой свининой
Группа «Русагро» сразу после ВЭФа начнет строительство первых свинокомплексов
ООО «Русагро-Приморье» (входит в группу «Русагро») 5 сентября начнет строительство первых трех свиноводческих комплексов в Приморье, в настоящее время готовится к приему оборудования. Начало продаж ожидается в 2019 году.
А уже 1 августа ООО «Русагро-Приморье» приступит к возведению элеваторного комплекса.
«Планируем выйти на участок 1 августа. Это будет блок фундаментов под элеваторный комплекс, чтобы можно было в следующем году на первую очередь элеваторов принять зерно кукурузы наших аграриев. Остальные объекты начнем реализовывать в 2017 году», - сказал гендиректор ООО «Русагро-Приморье» Дмитрий ПОДКИДЫШЕВ в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ТОР.
ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. «Русагро-Приморье» планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тыс. голов в год, ООО "Мерси Трейд" - семь свинокомплексов на 540 тыс. голов.
Досье «Золотого Рога»: «Русагро» - одна из крупнейших аграрных компаний. Группа является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. В апреле 2016 года «Русагро» провела SPO, по итогам которого привлекла $250 млн. Средства будут направлены на новые проекты (в частности, на создание продовольственного кластера на Дальнем Востоке), на модернизацию предприятий, а также на потенциальные сделки M&A.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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