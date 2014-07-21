В первом полугодии 2014 года в Приморском крае наблюдается спад в экономике

В сообщении Приморскстата говорится о незначительном спаде объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также о серьезном сокращении объемов транспортных перевозок на всех видах транспорта в Приморье. Подробности:

В I полугодии 2014 года промышленными предприятиями края отгружено продукции на 115.1 млрд рублей, что примерно на 6% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Спад промышленного производства обусловлен значительным снижением выпуска продукции в таких видах деятельности, как производство резиновых и пластмассовых изделий (на 17%), целлюлозно-бумажное производство, а также в издательской и полиграфической деятельность (16.5%).

Выпуск продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-июнем 2013 года сократился на 4% и составил примерно 6.7 млн рублей. В хозяйствах всех категорий снизилось производство основных видов продукции животноводства: мяса - на 12%, молока - на 4%, увеличилось производство яиц на 3%.

Сократилось поголовье по овцам и козам - на 12%, свиньям – на 6%, крупному рогатому скоту - на 3%, при этом увеличилось поголовье птицы на 13%.

Серьезнее всех просели показатели транспортных перевозок. За первые полгода перевезено 21 млн. т. грузов (на 20% меньше). Снижение перевозок наблюдалось на всех видах транспорта: на железнодорожном (на 18%), автомобильном (на 19%) и морском (на 31%).

Из хороших новостей стоит отметить то, что, несмотря на небольшой спад в экономике, Приморье продолжает оставаться привлекательным для инвесторов. Так в I полугодии 2014 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования, по оценке, использовано 36 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 3% больше соответствующего периода прошлого года.

Так же рост отмечается в показателях объема оборота розничной торговли (+3.3%) и общественного питания (+7.4%).

В вопросах, касающихся простых граждан, стоит отметить, что среднемесячная заработная плата одного работника за январь-июнь 2014 года составила, по оценке, 31770 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 11.8%, в реальном выражении – на 5.3%.

Индекс потребительских цен за первые полгода составил 104.1% к декабрю 2013 года, что выше чем, за I полугодие прошлого года (+3.4%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 5.5%, на непродовольственные товары – на 2.7%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 3.8% к декабрю 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.