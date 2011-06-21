Внешнеторговый оборот древесины и лесоматериалов через Находкинскую таможню составил составил $257,2 млн за год

В 2010 году внешнеторговый оборот «древесины и изделий из нее» (44 группа ТН ВЭД ТС) в Находкинской таможне составил 257,2 млн долларов США, в том числе экспорт – 240,5 млн долларов США, импорт – 16,7 млн долларов США.

За 5 месяцев 2011 года внешнеторговый оборот лесоматериалов составил 118,8 млн. долларов США, из них экспорт – 107,3 млн. долларов США, импорт – 11,5 млн. долларов США.

Доля экспорта «древесины и изделий из нее» в общем объеме стоимостных показателей по экспортным операциям в 2010 году составила 4,5 %, а за 5 месяцев 2011 года уже 28%.

Оформление «древесины и изделий из нее» в 2010 году в зоне деятельности Находкинской таможни осуществляли 186 участников внешнеэкономической деятельности, с начала 2011 года – 136 участников ВЭД.

За 5 месяцев 2011 года экспортные поставки необработанных лесоматериалов составили 49,14 млн. долларов США и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,3 %, а поставки обработанных лесоматериалов составили 23,59 млн. долларов США, увеличившись на 2,5%.

Значительное повышение таможенных пошлин привело к снижению объемов в 2010 - 2011 годах экспорта необработанных лесоматериалов ценных пород (дуб, ясень).

Так, в 2009 году вывезено ценных пород необработанных лесоматериалов 14,2 тысячи куб. метров статистической стоимостью 3,2 млн. долларов США.

В 2010 году вывезено ценных пород необработанных лесоматериалов 1,44 тысячи куб. метров статистической стоимостью 0,36 млн. долларов США.

За 5 месяцев 2011 года количество вывезенного дуба составило 0,61 тысяч куб. метров статистической стоимостью 0,16 млн. долларов США, ясеня – 1,04 тысяч куб. метров статистической стоимостью 0,27 млн. долларов США.

В 2010 году в зоне деятельности Находкинской таможни 26 участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) осуществили ввоз оборудования и запасных частей к нему (код 8465 товарной позиции ТН ВЭД ТС) для деревоперерабатывающей промышленности в режиме «выпуск для внутреннего потребления» на сумму 0,65 млн. долларов США. В течение 5 месяцев 2011 года данным видом деятельности занималось 7 участников ВЭД. Они ввезли оборудования и запасных частей для деревоперерабатывающей промышленности на сумму 2,34 млн. долларов США.

Фактический контроль плотности экспортируемых лесоматериалов в Находкинской таможне осуществляется в рамках установленного для таможенных органов значения контрольного показателя «Эффективность таможенного контроля экспортируемых лесоматериалов».

Определение размеров и объемов круглых лесоматериалов, заявляемых в декларациях на товары (ДТ), проводится должностными лицами отделов таможенного досмотра таможенных постов Находкинской таможни как в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ, так и в соответствии с приказом ФТС России №1291 от 22.10.2007 «О совершенствовании таможенного оформления и таможенного контроля круглых лесоматериалов» (МВИ).

Так, при таможенных осмотрах (досмотрах) лесоматериалов используется метод поштучного определения фактического объема с последующим взвешиванием выбранных образцов. Расчетным методом в соответствии с методикой определения плотности лесоматериалов (соотношение двух физических величин – веса и объема) определяется плотность древесины. В результате данных мероприятий и подтверждается плотность лесоматериалов, заявляемая в ДТ.

Как сообщила Юлия Тисленко, главный государственный таможенный инспектор

по связям с общественностью Находкинской таможни, наряду с этим, в рамках фактических форм таможенного контроля на таможенных постах Находкинской таможни, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль экспортируемых лесоматериалов, применяются технические средства таможенного контроля – портативные измерители влажности древесины МГ-4Д, а также портативные приборы идентификации лесо- и пиломатериалов «Кедр», в составе которых есть приборы для определения влажности древесины «ВИМС».