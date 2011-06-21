Торговля уходит в сеть

Российский ритейл продолжает осваивать Всемирную паутину. Несмотря на то что темпы роста интернет-торговли в стране упали во время кризиса в 2 раза, сейчас идет активное восстановление рынка. Увеличение этого сегмента составило за последний год 20% – показатели, о которых другие формы продаж могут только мечтать. И это, по словам игроков, только начало.

Об основных правилах развития интернет-магазина в интервью «ЗР» рассказала консультант, ведущий семинаров и тренингов для руководителей по теме развития проектов по интернет торговле в Retail Training Group (Москва) Наталья ПЕТУХОВА.

- Наталья, можно ли сегодня говорить о том, что торговля уходит в Интернет как о главной тенденции?

- Торговля не столько уходит в сеть, сколько Интернет развивается как торговая площадка. Важной тенденцией именно в России я бы отметила, что розничные компании стали воспринимать Интернет как важный канал продаж. Еще одна тенденция - это появление небольших, но очень профессиональных и успешных интернет-компаний, которые обгоняют гигантов по уровню сервиса.

- Какие конкурентные преимущества дает торговой точке параллельное развитие розницы и интернет-продаж?

- Одно из главных преимуществ - это сохранение клиента, т.е. не найдя чего-то в розничном магазине компании, в поисках товара клиент уходит к конкуренту, часто в интернет-магазин. Если структура каналов продаж не предусматривает конкуренции, то розница может использовать интернет-площадку как возможность доставить товар «под заказ». Таким образом, клиент получает и расширенный ассортимент, и розничный сервис.

- На имидж это тоже влияет?

- Имиджевая составляющая тоже велика - качественный интернет-магазин позволяет позиционировать компанию как инновативного, современного, дружественного продавца.

- Какие виды товаров успешнее всего продаются через Интернет?

- Сейчас через Интернет продается практически все, включая продукты питания. Если говорить об одежде и обуви, то без больших усилий продается товар, имеющий понятную размерную сетку. Также востребованы интернет-магазины, торгующие электроникой, бытовой техникой, подарочными сервисами и услугами. Если магазин хорошо оптимизирован и спроектирован так, что его удобно использовать, клиенты будут покупать в таком магазине. Единственным лимитирующим фактором является цена – дорогую одежду, например, покупатели предпочитают приобретать в рознице. Хотя и здесь уже появились как международные интернет-гиганты, так и небольшие компании, торгующие дорогой брендовой одеждой именно через Интернет.

- Различается ли система организации и управления в интернет-магазине и рознице? В чем основные отличия?

- Еще 3-4 года назад качественно отличалась культура в рамках отделов, т.к. Интернет считали чем-то диковинным. Сейчас профессиональные компании понимают, что принципы управления любой сбытовой структурой одинаковы, будь то Интернет или торговля по каталогам. Единственно отличие в том, что розница - это, прежде всего, грамотный, аккуратный, вежливый продавец и команда, а Интернет - знание бизнес-процессов и внедрение технологий.

- Отличаются ли покупатели розничного и интернет-магазина?

- Этот вопрос требует расширенного и подробного ответа. Ключевой вопрос - «Кто наши покупатели», сегодня с распределенной структурой потребления требует комплексного подхода. Если раньше можно было разделить аудиторию по полу, возрасту, доходу, то сейчас важно понимать психологические аспекты потребителя. Сейчас один клиент может покупать в Интернете и ходить в розницу, есть по вечерам в ресторане высокой ценовой категории и заходить в фаст фуд, ездить на машине бизнес-класса и не иметь собственного жилья. Часть товаров люди покупают в рознице, часть - в Интернете, аудитория пересекается.

- То есть за счет интернет-магазина можно расширить аудиторию?

- Да, особенно если люди доверяют розничному бренду компании. Но в то же время аудиторию можно привлечь и сразу же потерять. Это когда розница с хорошим именем организует неудобный с интерфейсной точки зрения интернет-магазин, плюс срывает сроки доставки.

- Можете назвать основные статьи расходов при организации интернет-магазина?

- Единократные затраты - приобретение платформы, дизайн, юзабилити-проектирование, внедрение модулей доставки и crm-модуля. Операционные затраты - менеджмент, доставка, оптимизация в поисковых системах.

- По каким критериям оценивается эффективность интернет-магазина?

- Конверсия - соотношение количества пришедших в магазин и купивших товар клиентов и продолжительность нахождения клиента на сайте. Далее - стандартные коммерческие показатели.