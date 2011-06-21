Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Торговля уходит в сеть
Российский ритейл продолжает осваивать Всемирную паутину. Несмотря на то что темпы роста интернет-торговли в стране упали во время кризиса в 2 раза, сейчас идет активное восстановление рынка. Увеличение этого сегмента составило за последний год 20% – показатели, о которых другие формы продаж могут только мечтать. И это, по словам игроков, только начало.
Об основных правилах развития интернет-магазина в интервью «ЗР» рассказала консультант, ведущий семинаров и тренингов для руководителей по теме развития проектов по интернет торговле в Retail Training Group (Москва) Наталья ПЕТУХОВА.
- Наталья, можно ли сегодня говорить о том, что торговля уходит в Интернет как о главной тенденции?
- Торговля не столько уходит в сеть, сколько Интернет развивается как торговая площадка. Важной тенденцией именно в России я бы отметила, что розничные компании стали воспринимать Интернет как важный канал продаж. Еще одна тенденция - это появление небольших, но очень профессиональных и успешных интернет-компаний, которые обгоняют гигантов по уровню сервиса.
- Какие конкурентные преимущества дает торговой точке параллельное развитие розницы и интернет-продаж?
- Одно из главных преимуществ - это сохранение клиента, т.е. не найдя чего-то в розничном магазине компании, в поисках товара клиент уходит к конкуренту, часто в интернет-магазин. Если структура каналов продаж не предусматривает конкуренции, то розница может использовать интернет-площадку как возможность доставить товар «под заказ». Таким образом, клиент получает и расширенный ассортимент, и розничный сервис.
- На имидж это тоже влияет?
- Имиджевая составляющая тоже велика - качественный интернет-магазин позволяет позиционировать компанию как инновативного, современного, дружественного продавца.
- Какие виды товаров успешнее всего продаются через Интернет?
- Сейчас через Интернет продается практически все, включая продукты питания. Если говорить об одежде и обуви, то без больших усилий продается товар, имеющий понятную размерную сетку. Также востребованы интернет-магазины, торгующие электроникой, бытовой техникой, подарочными сервисами и услугами. Если магазин хорошо оптимизирован и спроектирован так, что его удобно использовать, клиенты будут покупать в таком магазине. Единственным лимитирующим фактором является цена – дорогую одежду, например, покупатели предпочитают приобретать в рознице. Хотя и здесь уже появились как международные интернет-гиганты, так и небольшие компании, торгующие дорогой брендовой одеждой именно через Интернет.
- Различается ли система организации и управления в интернет-магазине и рознице? В чем основные отличия?
- Еще 3-4 года назад качественно отличалась культура в рамках отделов, т.к. Интернет считали чем-то диковинным. Сейчас профессиональные компании понимают, что принципы управления любой сбытовой структурой одинаковы, будь то Интернет или торговля по каталогам. Единственно отличие в том, что розница - это, прежде всего, грамотный, аккуратный, вежливый продавец и команда, а Интернет - знание бизнес-процессов и внедрение технологий.
- Отличаются ли покупатели розничного и интернет-магазина?
- Этот вопрос требует расширенного и подробного ответа. Ключевой вопрос - «Кто наши покупатели», сегодня с распределенной структурой потребления требует комплексного подхода. Если раньше можно было разделить аудиторию по полу, возрасту, доходу, то сейчас важно понимать психологические аспекты потребителя. Сейчас один клиент может покупать в Интернете и ходить в розницу, есть по вечерам в ресторане высокой ценовой категории и заходить в фаст фуд, ездить на машине бизнес-класса и не иметь собственного жилья. Часть товаров люди покупают в рознице, часть - в Интернете, аудитория пересекается.
- То есть за счет интернет-магазина можно расширить аудиторию?
- Да, особенно если люди доверяют розничному бренду компании. Но в то же время аудиторию можно привлечь и сразу же потерять. Это когда розница с хорошим именем организует неудобный с интерфейсной точки зрения интернет-магазин, плюс срывает сроки доставки.
- Можете назвать основные статьи расходов при организации интернет-магазина?
- Единократные затраты - приобретение платформы, дизайн, юзабилити-проектирование, внедрение модулей доставки и crm-модуля. Операционные затраты - менеджмент, доставка, оптимизация в поисковых системах.
- По каким критериям оценивается эффективность интернет-магазина?
- Конверсия - соотношение количества пришедших в магазин и купивших товар клиентов и продолжительность нахождения клиента на сайте. Далее - стандартные коммерческие показатели.
Новости тематики
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
Новости раздела
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока