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До конца года в Находке могут закрыть один из крупных розничных рынков

21 Июня 2011, 00:36 | Приморье

Расположенный в северной части города рынок «Северный» может быть закрыт к концу года, если собственники объекта не устранят все замечания контролирующих органов.

Соседствующий рядом с одним из автомобильных рынков Находки, «Северный» занимает площадь порядка полтора гектара. Удобно расположенный участок прямо на выезде из города сегодня используется под продуктово-промышленные ряды, где отовариваются жители соседних микрорайонов. Однако «Северный» не готов работать по новому федеральному закону «О рынках», по которому к 1 января 2013 года все розничные рынки должны уйти под крышу. Время идет, а у рынка, управляемого компанией «ДВК Восток», еще нет даже проекта капитального крытого рынка. Кроме того, свои претензии управляющей компании выставили пожарные, экологические службы.

Учредителям рынка дали на устранение замечаний срок до конца года - на столько накануне было продлено разрешение на работу «Северного». Этого времени, однако, хватит лишь чтобы получить хотя бы разрешение на использование земельного участка.

Автор: Анастасия Загоруйко
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