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Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
Для сохранения товарного вида при поставке в Приморье
Россельхознадзор выявил в клубнике из Китая антибиотики и пестициды, однако не может запретить поставки, так как в законодательстве подобная ситуация в принципе не прописана.
Как сообщил глава Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ, управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области исследовало две партии свежей клубники общим весом почти 8 тонн, отправленные двумя китайскими компаниями - ТЭК «Лань Ян» и ТЭК «Юань Фэн». В результате проведенных анализов в образцах было обнаружено превышение остаточного количества пестицида люфенурон.
В настоящее время в России нет зарегистрированных пестицидных препаратов, содержащих люфенурон, разрешенных к применению на землянике (клубнике).
«Существующая система обеспечения безопасности должна претерпеть изменения. Мы знаем, какие технологии сегодня применяются: почему, например, приходят персики или абрикосы, или клубника, а плесень у них не развивается? Все очень просто - потому что обливают антибактериальными препаратами, упаковали в пленку - поехали. Законодательно это никак не урегулировано, так как ни один человек не мог подумать, что сегодня это будет так использоваться», - приводит РИА «Новости» слова Сергея Данкверта.
При этом у Россельхознадзора нет возможности запретить поставки подобных продуктов.
«Коллеги из Роспотребнадзора говорят, что готовую продукцию проверять не надо. Роспотребнадзор, на котором лежит нормативно-правовое регулирование, учитывая, что он оторван от сельского хозяйства, его это не волнует. Нигде не урегулировано применение антибиотиков для транспортировки и хранения фруктов, ягод, овощей. Никто этим не занимался, методики нет, в регламенте Таможенного союза это никак не прописано», - сказал глава Россельхознадзора.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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