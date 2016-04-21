Геологи открыли новый полевой сезон в Приморье

Партия нерудного сырья Дальневосточное производственное геологическое объединение приступила к поисковым работам на территории Михайловского района в пределах Павловского буроугольного бассейна, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу АО «Росгеология».

Здесь уже пробурены первые скважины на каолин – нетрадиционное для края сырье, востребованное в России и в мире. Партия в этом году проведет в Приморье поиски крупночешуйчатого графита, барита, бентонита и шунгита - неметаллических полезных ископаемых, которые широко используются в нефтяной, горнодобывающей и химической промышленности.

- В минувшем полевом сезоне на графитовом объекте мы уже провели ряд наземных геофизических и горнопроходческих работ, - пояснил начальник партии Андрей ПАВЛЫЧЕНКО. -. Полученные Казанским центральным научно-исследовательским институтом геологии нерудных полезных ископаемых результаты анализов отобранных проб обнадеживают. В этом году мы планируем дальнейшую проходку геологоразведочных траншей и бурение скважин. Эти работы позволят определить глубину залегания и качество графитоносных пород.

В ближайшие дни специалисты партии отправятся в рекогносцировочный маршрут на каолиновый объект в Михайловском районе: первоочередная задача - определить новые места под скважины, через пару недель начнутся буровые работы.

Бурение на шунгит уже началось в районе села Григорьевка. Перед геологами стоит задача по отбору и анализу проб, на основании которого будут сделаны выводы о перспективах территории на данный вид сырья. По графиту и каолину, по мнению специалистов, перспективы изучаемых объектов достаточно хорошие и есть предпосылки к обнаружению в крае новых месторождений этих полезных ископаемых.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.