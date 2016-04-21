Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Геологи открыли новый полевой сезон в Приморье
Партия нерудного сырья Дальневосточное производственное геологическое объединение приступила к поисковым работам на территории Михайловского района в пределах Павловского буроугольного бассейна, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу АО «Росгеология».
Здесь уже пробурены первые скважины на каолин – нетрадиционное для края сырье, востребованное в России и в мире. Партия в этом году проведет в Приморье поиски крупночешуйчатого графита, барита, бентонита и шунгита - неметаллических полезных ископаемых, которые широко используются в нефтяной, горнодобывающей и химической промышленности.
- В минувшем полевом сезоне на графитовом объекте мы уже провели ряд наземных геофизических и горнопроходческих работ, - пояснил начальник партии Андрей ПАВЛЫЧЕНКО. -. Полученные Казанским центральным научно-исследовательским институтом геологии нерудных полезных ископаемых результаты анализов отобранных проб обнадеживают. В этом году мы планируем дальнейшую проходку геологоразведочных траншей и бурение скважин. Эти работы позволят определить глубину залегания и качество графитоносных пород.
В ближайшие дни специалисты партии отправятся в рекогносцировочный маршрут на каолиновый объект в Михайловском районе: первоочередная задача - определить новые места под скважины, через пару недель начнутся буровые работы.
Бурение на шунгит уже началось в районе села Григорьевка. Перед геологами стоит задача по отбору и анализу проб, на основании которого будут сделаны выводы о перспективах территории на данный вид сырья. По графиту и каолину, по мнению специалистов, перспективы изучаемых объектов достаточно хорошие и есть предпосылки к обнаружению в крае новых месторождений этих полезных ископаемых.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Востоку" оздоровиться не удалось
- Разведка повысила запасы Ариадненского месторождения ильменита в Приморье
- Геологи открыли новый полевой сезон в Приморье
- "Приморскуголь" продолжит работать на Липовецком месторождении
- В 2015 году в Приморском крае было добыто 8,7 млн тонн угля
- Находкинский нефтетерминал подвел итоги года
- В Приморье "Бор" не вынес аппетитов москвичей
- Транснефть - Порт Козьмино": производственные достижения и мировые экологические стандарты
- Эксперты уверены: в период ЧС Владивостоку грозит водный коллапс
- В Приморье порт Козьмино отгрузил 100-миллионную тонну нефти на экспорт
Новости раздела
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"