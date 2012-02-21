Земельное неравенство приморских овощеводов

После ухода с овощного рынка такого крупного производителя, как тепличное хозяйство «Приморье», в зимнее время в крае, отмечают наблюдатели, сложился дефицит традиционной для этого производителя овощной продукции, прежде всего огурцов.

Предвидя подобные последствия, овощеводы вместе со специалистами департамента разработали программу развития отрасли, где были предусмотрены меры, направленные на развитие производства, в том числе, и овощей закрытого грунта. Но Минсельхоз РФ пока не отреагировал на предложения приморских овощеводов. И хотя никакого отказа в поддержке программы официально не поступало, специалисты теперь уже не питают особых надежд на федеральные средства.

Одной из наиболее вероятных причин такой реакции в Минсельхозе, по мнению некоторых специалистов, стало перепроизводство в Приморье в последние годы овощей открытого грунта. Только основные овощеводческие районы края – Уссурийский и Октябрьский – вырастили, по некоторым оценкам, в этом году до 60 тыс. тонн всех видов овощей, что буквально обвалило цены на оптовом рынке не только летом, но и зимой. На рознице, правда, это особо не сказалось, но вот производители оказались в непростой ситуации.

«В прошлом году цена на наши овощи, которые мы продавали оптовикам с поля, опускалась до 1,5-3 руб. за кг, - говорит директор ООО «Вонда» Октябрьского района Эдуард КИМ, - в то время как себестоимость той же капусты составляла 3,5 руб. Сейчас в нашем хранилище еще остается 3,5 тонны лука. Мы с трудом продаем его сейчас по 4 руб. за килограмм».

Цены в опте в эту зиму в среднем в 2 раза, а по некоторым видам продукции в 3 раза ниже прошлогодних цен. Если в прошлом году, например, капуста в январе стоила 13 руб. за кг, то в этом – 5-6 руб. за кг.

«Летом мы идем на любое снижение цены, лишь бы продать выращенные овощи, - говорит директор ООО «Волдан» Октябрьского района Любовь ДАЦЕНКО, - но для того, чтобы не отдавать продукцию за бесценок, нужны овощехранилища на предприятиях. В этом году мы сделали одно овощехранилище, будем строить еще».

В этой ситуации некоторые предприятия официально объявили о предстоящем сокращении площадей. Правда, в их число не попали те хозяйства, которые летом продавали за бесценок свои овощи с полей. Как ни странно, сложности возникли у производителей, продукция которых, в общем, на рынке была далеко не самой дешевой. Например, хорошо известная на весь Дальний Восток «Приморская овощная опытная станция» будет сокращать свои гектары. А это значит, что местных огурцов, выращенных без участия китайцев, станет еще меньше на рынке края.

Причина очевидна. Там, где работают китайцы, возможностей снижать цену на продукцию без риска получить убытки значительно больше, чем у предприятий, работающих исключительно на российских ресурсах, как финансовых, так и трудовых. Даже если не учитывать обстоятельств «теневого» овощеводства, связанного с присутствием китайцев на наших полях, местные предприятия, использующие местных жителей, оказываются в неравных условиях с теми хозяйствами, которые нанимают иностранцев. Правда, некоторые шаги, уравнивающие эти условия, все-таки предпринимаются государством: с этого года за иностранного рабочего работодатель будет уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд.

Очевидно, одним из факторов, способных влиять на себестоимость продукции, является земля. Три-четыре года тому назад земли сельхозназначения, прежде всего пашню, стали активно скупать не только производители сельхозпродукции, но и те лица и компании, которые не вовлечены непосредственно в производство на земле. Ведь перспектива уже тогда для многих была ясна – спрос на землю будет расти. Сейчас аренда стала едва ли не самым распространенным условием землепользования. Наиболее высокие арендные платежи на тех участках, где активно работают иностранцы. Это, прежде всего, земли овощеводов и рисоводов.

Достоверной информацией о том, сколько иностранцы арендуют сегодня площадей, не владеет никто, ведь арендатор официально зачастую числится просто наемным рабочим. В этих отношениях вовсю процветают различные посредники, субарендаторы. Цена за аренду гектара земли для таких иностранцев иногда доходит до немыслимых размеров. На рисовых полях Ханкайского района, например, конечная стоимость 1 гектара земли в год для китайца составляет 6 тыс. рублей. Вести легальное прозрачное производство со всеми необходимыми выплатами в таких условиях нереально, поясняют местные рисоводы.

В то же время в самом Ханкайском районе в собственность оформлено почти 72% земель. Причем из 84 тыс. га земли 64 тыс. – это паевые земли, ими администрация распоряжаться не может. Но даже те оставшиеся тысячи гектаров, которые сдает в аренду муниципалитет на конкурсной основе, пользуются, по словам начальника отдела градостроительства и земельных отношений Валентины КОТЛЯРОВОЙ, хорошим спросом. Это же подтвердили и в Октябрьском районе. Например, по словам Любови Даценко, ее предприятие выиграло конкурс на аренду земли под Покровкой, где сейчас выращивает овощи, в жесткой конкурентной борьбе. Если первоначальная цена участка в 300 га немногим превышала 200 тыс. руб., то по итогам конкурса она будет платить в бюджет района за него 586 тыс. руб. в год в течение 10 лет.

Точно количество собственников земли в администрациях районов назвать не могут по вполне понятной причине. Часть земли, едва став собственностью, успела сменить своего первоначального законного владельца. Впрочем, то, что земля некоторых скупщиков паев интересовала исключительно для перепродажи, было ясно с самого начала. И они явно не прогадали. По крайней мере, три года тому назад крестьянину за пай предлагали 4-5 тыс. руб., сегодня их стоимость в том же Ханкайском районе поднялась до 50 тыс. руб. для тех, кто проживает в селе, и 80 тыс. для тех, кто выехал из села, но право на пай не утратил. Кстати, разница в стоимости вовсе не подразумевает какой-либо дискриминации тех, кто живет в селе. Она возникла от того, что предприятия, работая на землях крестьян, несут определенную социальную нагрузку в самом селе, поддерживают и помогают им во многом, беря на себя часть затрат.

Такой существенный рост стоимости пая на землю имел и определенные негативные последствия, напоминающие рейдерские захваты. Южнокорейское предприятие «Агро Дэсун Ханка» впервые столкнулось с нарушениями условий договоров со стороны нескольких десятков владельцев паев, решивших их перепродать после того, как все необходимые межевые работы по этим паям были оплачены предприятием. Если в ближайшее время эта ситуация не будет разрешена мирным путем, то, очевидно, весной разразится крупный скандал. Пока же южнокорейское предприятие делает все, чтобы земля, на которой оно работает несколько лет, не попала городским скупщиками паев.

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».