"Примтеплоэнерго" закрывает филиал в городе Фокино Приморского края

Филиал «Фокино» КГУП «Примтеплоэнерго» станет тепловым районом в филиале «Партизанский», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Соответствующий приказ подписан генеральным директором предприятия.

Филиал «Фокино» прекращает свою деятельность с 1 марта. И с этого же числа тепловой район «Фокино» приступает к работе в качестве структурного подразделения филиала «Партизанский».

«Уверена, что уровень услуг никак не пострадает от этого решения, - говорит генеральный директор Алена ГРИГОРЬЕВА. – Мы сделали для этого все необходимое. По сути, образование на месте бывшего филиала теплового района - вопрос администрирования и оптимизации расходов на содержание этой структуры».

«На город Фокино работают две котельных, причем вторая включается только в пиковые нагрузки, - говорит главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Мерзляков. - А всего на территории филиала Фокино семь котельных. Это очень немного. Для сравнения - одиннадцать филиалов Примтеплоэнерго обслуживают порядка пятисот котельных по всему краю. Технической необходимости в содержании филиала «Фокино» нет. Персонал, обслуживающий теплоисточники, будет сохранен. Сокращается, по сути, только административный аппарат».

Напомним, филиал Фокино был образован в апреле 2013 года. До сегодняшнего дня уровень сбора платежей в городе Фокино, поселках Подъяпольский и Дунай, а также в селе Мысовое и на острове Путятин остается самым низким в структуре «Примтеплоэнерго». Таким образом, хозяйственная деятельность филиала была для предприятия убыточна. Всего филиал обслуживает 15300 лицевых счетов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.