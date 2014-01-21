Электрички в Приморье становятся дороже и короче

Как и предсказывал «Золотой Рог», вслед за общественным транспортом в Приморье подорожал проезд в электричках. И тоже на один рубль. Но за каждые 10 пассажиро-километров.

Правда, еще на прошлой неделе, несмотря на принятое решение краевого департамента по тарифам, билеты на пригородные электропоезда продавались по старым ценам. Но, как заверили в компании «Экспресс Приморья», тариф на проезд в электричках обязательно поднимут. Как только будут готовы соответствующие документы.

Как сообщили в краевом департаменте по тарифам, представители ОАО «Экспресс Приморья» просили повысить тариф до 30 рублей за 10 пассажиро-километров. Однако, по словам заместителя директора департамента Ольги КАПОРОВОЙ, предложения компании-перевозчика не были подкреплены аргументированными расчетными материалами.

Экономически обоснованный «десятикилометровый» тариф на перевозку одного пассажира в пригородных электропоездах утвержден в размере 18,34 рубля, что всего лишь на 34 копейки выше прошлогоднего. Но для пассажиров установлен так называемый социальный тариф – 16 рублей (в 2013 году социальный тариф составлял 15 рублей). Выпадающую разницу в доходах компании-перевозчику компенсирует краевой бюджет. И вот с этой компенсацией полная чехарда. Информационная война между железной дорогой и региональными властями длится на протяжении многих лет. Железнодорожники с цифрами в руках утверждают, что выделяемые властями Приморья средства не покрывают их убытков от пригородных пассажирских перевозок, а администрация края – и тоже с цифрами в руках, - в свою очередь, заявляет, что выделяемых перевозчику субсидий вполне достаточно.

«Приморье – на первом месте среди субъектов ДФО по объему субсидий на железнодорожные перевозки, где ведет свою деятельность ОАО «Экспресс Приморья», - сообщает пресс-служба администрации Приморского края. - В 2012 году из краевого бюджета в качестве субсидий компании «Экспресс Приморья» было выделено более 29 млн рублей. В 2013 году - 105 млн. В 2014 году в бюджете Приморского края также предусмотрено более 90 млн рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок».

У «Экспресса Приморья», понятное дело, своя арифметика.

За 2013 год компанией в целом по Дальневосточному региону было перевезено 8 млн 616,4 тыс. пассажиров. И наибольшее количество - в Приморском крае, 6 млн 669 тыс. пассажиров. Для сравнения: в Хабаровском крае – 793,7 тыс., в ЕАО – 548,1 тыс., в Амурской области – 145,5 тыс. в границах Дальневосточной железной дороги и 460 тыс. – в границах Забайкальской железной дороги.

При этом, например, правительство Хабаровского края выделило на субсидирование пригородных перевозок 69 млн рублей из 88,8 млн, что в соответствии с объемом перевозок и пассажиропотоком Хабаровского края компенсирует 78% выпадающих доходов.

А вот в Приморье при самом высоком среди остальных субъектов РФ пассажирообороте краевая казна перечислила компании-перевозчику лишь 105 млн рублей из необходимых 391 млн, что составило всего 27% от суммы затрат на перевозки пассажиров.

Добавим, что с этого года «Экспресс Приморья» стал продавать билеты студентам и школьникам не за 50% цены, а за полную стоимость. Но взамен лишилась субсидии на компенсацию проезда учащихся – 20 млн рублей. Ранее эта субсидия поступала из краевого бюджета напрямую компании-перевозчику, с января 2014 года выплачивается адресно, то есть непосредственно получателю льготы. По мнению краевых властей, это позволяет сделать финансирование льготы более прозрачным. Ведь раньше деньги на проезд выделялись из краевого бюджета только на основании счет-фактуры и отчета о потерях в доходах компании перевозчика.

По мнению руководства пригородного пассажирского комплекса холдинга «РЖД», работа компаний-перевозчиков должна быть экономически оправдана, то есть должна как минимум окупать все затраты. В противном случае компании-перевозчики грозят «оптимизировать маршрутную сеть». На их языке это означает сокращение числа вагонов в электропоездах и увеличение интервалов их движения, вплоть до отмены некоторых маршрутов. Что и имеет место на протяжении уже ряда лет. С каждым годом электрички становятся все короче и короче (в прошлом году ходили составы из четырех вагонов) и ходят все реже и реже. При этом, несмотря на сокращение числа вагонов, контролеров в электричках, на наш взгляд, не убавилось.

Во сколько обходится «Экспрессу Приморья», например, содержание управляющего аппарата и другого персонала, в компании также не разглашают.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.