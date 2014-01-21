Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работа "черных лесорубов" в Приморском крае может быть затруднена
На заседании комитета по региональной политике и законности депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Устанавливается ответственность за нарушения в сфере заготовки, хранения и перевозки древесины, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.
Законопроект касается неисполнения требований закона «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края». Рассмотренные поправки регламентируют деятельность на пунктах приема, хранения, переработки и отгрузки древесины, а также наделяют государственных лесных инспекторов правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.
"Хочу отметить, что закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае" - это живой закон, поскольку в него мы постоянно вносим необходимые коррективы, - сказала депутат Виктория Николаева. – В данном случае были установлены размеры штрафов за нарушения в сфере оборота древесины. Это одна из мер, которая позволит устранить злоупотребления при заготовке, хранении и перевозке леса".
В законопроект включена глава "Нарушение требований закона Приморского края "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края". В ней прописано, что в случае если в пункте приема древесины нет документов учета принятого, переработанного и отгруженного леса, если нарушен порядок заполнения и хранения документов либо в них внесены недостоверные сведения, за это должностные лица могут быть наказаны штрафом в размере от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, юридические лица - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Если у перевозчика древесины нет необходимых документов, за это полагается штраф для физических лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
"Все будет зависеть от того, как закон станут применять правоохранительные органы, - отметил депутат Павел Ашихмин. – По крайней мере, работа "черных лесорубов" может быть затруднена. Это очень серьезная проблема – бесконтрольный вывоз природных ресурсов. Поэтому, я считаю, что нужен целый комплекс мер против незаконного использования древесины".
Новости тематики
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- Цены на бензин поднимутся
- Власти готовятся устроить на торговцев цветами предпраздничную облаву
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- "Черная пятница": скидка без видимой выгоды
- Для экономных жителей Приморья временно завели оранжевые ценники
- Новогодние ставки топливных акцизов серьезно ударят по кошелькам приморцев
- Дальневосточная таможня продвигает свободный таможенный режим
Новости раздела
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
". . . может быть затруднена", черт, а я всегда думал что она должна быть просто не возможна. . . а штрафы - это вообще смех. . .