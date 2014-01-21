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Работа "черных лесорубов" в Приморском крае может быть затруднена

21 Января 2014, 12:12 | Приморье

На заседании комитета по региональной политике и законности депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Устанавливается ответственность за нарушения в сфере заготовки, хранения и перевозки древесины, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.

Законопроект касается неисполнения требований закона «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края». Рассмотренные поправки регламентируют деятельность на пунктах приема, хранения, переработки и отгрузки древесины, а также наделяют государственных лесных инспекторов правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.

"Хочу отметить, что закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае" - это живой закон, поскольку в него мы постоянно вносим необходимые коррективы, - сказала депутат Виктория Николаева. – В данном случае были установлены размеры штрафов за нарушения в сфере оборота древесины. Это одна из мер, которая позволит устранить злоупотребления при заготовке, хранении и перевозке леса".

В законопроект включена глава "Нарушение требований закона Приморского края "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края". В ней прописано, что в случае если в пункте приема древесины нет документов учета принятого, переработанного и отгруженного леса, если нарушен порядок заполнения и хранения документов либо в них внесены недостоверные сведения, за это должностные лица могут быть наказаны штрафом в размере от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, юридические лица - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Если у перевозчика древесины нет необходимых документов, за это полагается штраф для физических лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

"Все будет зависеть от того, как закон станут применять правоохранительные органы, - отметил депутат Павел Ашихмин. – По крайней мере, работа "черных лесорубов" может быть затруднена. Это очень серьезная проблема – бесконтрольный вывоз природных ресурсов. Поэтому, я считаю, что нужен целый комплекс мер против незаконного использования древесины".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: штрафы  древесина  депутаты  экспорт  ресурсы  лес  ЗС ПК  закон  лесная отрасль 



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Комментарии

  • Псевдоним12:53, 21.01.2014#

    ". . . может быть затруднена", черт, а я всегда думал что она должна быть просто не возможна. . . а штрафы - это вообще смех. . .

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