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Жители Приморья, пользуясь "Интерактивным телевидением", теперь могут "управлять просмотром"

21 Января 2014, 11:09 | Приморье

«Ростелеком» в Приморском крае предлагает клиентам услугу «Интерактивное телевидение» новый уникальный новый сервис – «Управление просмотром».

Услуга «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности. Например, поставить передачу на паузу и возобновить просмотр позже. Также можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня. Кроме того, услуга позволяет воспользоваться функцией перемотки. Таким образом, пользователь сможет формировать телевидение под свои потребности и не зависеть от расписания программ. Даже если абонент не успевает к старту любимой программы, сериала или шоу, то он всегда сможет посмотреть их с начала, а потом даже пересмотреть понравившиеся моменты.

«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома». В рамках услуги осуществляется вещание более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 каналов в HD-формате. Существенное преимущество «Интерактивного ТВ» от «Ростелеком» - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1 500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Дополнительную информацию об услуге и условиях подключения можно узнать в Центрах продаж и сервиса ОАО «Ростелеком», на сайте www.rt.ru, а также по телефону 8-800-1000-800.

Досье ZRPRES

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком»  - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны/.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор:
Теги: интерактивное телевидение  сервис  Ростелеком  услуги 



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Комментарии

  • Псевдоним13:00, 21.01.2014#

    гадость это интетактивное, пользовался пару лет, пока терпение не лопнуло; сплошные тормоза.

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