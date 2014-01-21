Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья, пользуясь "Интерактивным телевидением", теперь могут "управлять просмотром"
«Ростелеком» в Приморском крае предлагает клиентам услугу «Интерактивное телевидение» новый уникальный новый сервис – «Управление просмотром».
Услуга «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности. Например, поставить передачу на паузу и возобновить просмотр позже. Также можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня. Кроме того, услуга позволяет воспользоваться функцией перемотки. Таким образом, пользователь сможет формировать телевидение под свои потребности и не зависеть от расписания программ. Даже если абонент не успевает к старту любимой программы, сериала или шоу, то он всегда сможет посмотреть их с начала, а потом даже пересмотреть понравившиеся моменты.
«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома». В рамках услуги осуществляется вещание более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 каналов в HD-формате. Существенное преимущество «Интерактивного ТВ» от «Ростелеком» - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1 500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.
Дополнительную информацию об услуге и условиях подключения можно узнать в Центрах продаж и сервиса ОАО «Ростелеком», на сайте www.rt.ru, а также по телефону 8-800-1000-800.
Досье ZRPRES
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны/.
Новости тематики
- "Билайн" улучшил покрытие сети на трассе Седанка - Патрокл
- Скорость мобильного интернета в Приморье значительно вырастет
- Почта России начала подписку изданий на 2017 год
- Tele2 и администрация Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве
- Интерактивное телевидение стало доступно дальневосточникам с любого телевизора
- "Человек, который знает всё" или Как я работала в "Службе 516"
- На "Дальинфокоме-2015" представят ИТ-технологии будущего
- Новый дискаунтер мобильной связи начал оказывать услуги в Приморье
- Новый сотовый оператор пришел в Приморье
- Приморцев на некоторое время могут отключить от Интернета
Новости раздела
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
гадость это интетактивное, пользовался пару лет, пока терпение не лопнуло; сплошные тормоза.