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Канвондо приглашает в горнолыжное путешествие
В начале декабря в Сеуле прошел международный экономический форум. Российская и корейская стороны были представлены заместителями министров, вице-президентами крупных корпораций и компаний. Не Давос, конечно, с первыми лицами государств, но все же. Наверное, поэтому и темы для обсуждений были «ближе к народу».
Для нас интерес к этой стране понятен: корейский путь развития представляется многим экспертам весьма привлекательным. Но примечательно и то, что корейская сторона проявляет не меньший интерес к сотрудничеству с российским бизнесом в различных сферах и отраслях экономики – от потребительского кредитования до кадрового потенциала.
Провинциальный туризм
Для приморцев в этой связи актуальной прозвучала тема туризма, а именно заинтересованность южнокорейского турбизнеса в туристическом потоке из России. Никто не спорит, что и Приморью не помешал бы турпоток из соседней страны, однако нам, к сожалению, пока нечем похвастать, особенно если сравнить с масштабами корейского предложения.
А сравнивать есть с чем. В этом я смогла убедиться лично, посетив Страну утренней свежести в составе ФАМ-тура, организованного владивостокским представительством Национальной организации туризма Кореи (НОТК), компаниями Asiana Airlines и US TRAVEL. К слову сказать, это был первый рейс компании «Азиана» Владивосток – Сеул (Инчон).
Об основательном подходе к раскрутке своих провинций среди приморского населения сразу рассказала насыщенная программа тура: от посещения Сеульской башни до инспекции «Эверленда», лучших отелей и, конечно же, горнолыжной Мекки Кореи – провинции Канвондо.
Поскольку горнолыжные курорты Южной Кореи – тема для нынешнего сезона весьма насущная, остановимся на ней поподробнее.
Раньше мне не доводилось бывать в Корее. Я и предположить не могла, какие красоты могут скрываться в этой стране!
Досье «ДК»
Провинция Канвондо расположена на востоке центральной части корейского полуострова. Ее протяженность с севера на юг больше, чем с востока на запад. Большую часть Канвондо занимают горы, которые составляют 82 % территории. Провинция на востоке омывается Восточным морем, на западе граничит с Сеулом, на юге с другими провинциями. К северу лежит северокорейская часть провинции Канвондо.
Природу – по назначению
Первым делом поражает природа: климат здесь муссонный, вследствие чего каждое время года четко выделяется, что придает природе особый шарм. Канвондо – один из самых снежных районов Кореи, С ноября по сентябрь здесь выпадает в среднем до 250 см снега. А средняя температура не превышает 5 градусов ниже нуля.
Не преминув воспользоваться дарами матушки-природы, корейцы стали развивать здесь различные виды спорта и досуга. Наилучшие условия в провинции, конечно, для зимнего спорта. Великолепный природный ландшафт Канвондо характеризуется красивыми горами, морем, реками, долинами, естественными пещерами и гротами. В провинции расположены три национальных парка – Сораксан, Одэсан и Чиаксан – и три провинциальных – Кенпхо, Наксан, Тхэбэксан.
Любители горных лыж, сноуборда, рафтинга, горных восхождений, горного велосипеда или оздоровительных горячих источников приезжают сюда из всех уголков мира.
К слову сказать, провинция имеет богатый опыт в открытии различных международных игр. Начиная с 1997 года здесь была проведена 41 игра, в т. ч. Азиатская зимняя олимпиада 1999 года, Чемпионат мира по сноуборду и биатлону в 2009 году, соревнования Кубка мира FIS по горным лыжам, сноуборду, горнолыжному спорту, конкурсы ISU и т. д. Кроме того, Канвондо выиграла право на проведение Зимних Олимпийских игр в 2018 году.
Наряду со спортивной жизнью провинции зимой здесь кипит и культурная жизнь: на горнолыжных курортах проводятся различные зрелищные мероприятия – от фестивалей снега и рельсового велосипеда до фестивалей огней и корюшек и форелей.
На курортах Канвондо подготовлено все для первоклассного отдыха туристов – рестораны, разнообразные магазины, аптеки, медпункты, прокат, фотостудии, боулинг, бильярд, гольф-клуб, сауны, бассейны, есть даже свадебный зал, детский сад и гостиница для животных! Номера для проживания можно выбрать по вкусу: хотите окунуться в азиатскую культуру – к вашим услугам номера в корейском традиционном стиле. Если же вы привыкли к западным удобствам – их здесь тоже множество. Если же вы едете с семьей, хотите чувствовать себя как дома – снимайте комфортабельный кондоминиум.
Под залпы пушек
Во время нашей поездки мы посетили один из девяти горнолыжных курортов – красивейший Резорт Канвонленд Хайвон (High 1), первый курорт, где существуют сразу две базы. Канвонленд расположен выше других курортов, что позволяет использовать трассы на 45-50 дней дольше. Средняя длина трассы составляет порядка 400 метров, поэтому здесь лыжники и сноубордисты чувствуют себя намного свободнее. Три гондолы (подвесные трамвайчики) охватывают всю территорию двух горнолыжных баз на Хайвоне. В сезон сюда можно добраться на специальном поезде – он ходит как из Сеула, так и из Пусана.
Досье «ДК»
Резорт Канвонленд Хайвон расположен на площади 5 млн кв. метров, включает 3 канатные дороги, 5 подъемников. Протяженность самой длинной трассы составляет 4,1 км, ее площадь – 920 тыс. кв. м. В отеле Канвонленда 477 номеров, в гольф-клубе – 197, еще 123 номера в кондоминиуме первой базы и 280 номеров – кондоминиум второй базы, так что в день курорт может принять 3500 человек.
Мы попали на Хайвон аккурат к открытию сезона, поэтому естественного снега там еще не было. Но это вовсе не проблема – на всех трассах стоят многочисленные снежные пушки, и даже искусственного снега там было в достатке. Это обстоятельство нисколько не смущает туристов: любителей и профессионалов «снежной доски» – здесь видимо-невидимо. Поскольку сноуборд – это тренд спортивной моды вот уже несколько лет, насчитать лыжников мы смогли не более десятка. Но не отчаивайтесь, если вы не в тренде! Впервые встать на доску или на лыжи вам поможет местная горнолыжная школа, в которой можно взять как групповые уроки, так и индивидуальные, семейные или детские.
После активного спортивного отдыха можно отдохнуть «спа-ссивно»: спа под открытым небом, сауна, бассейн, аквапарк, вечером и ночью клубы, рестораны, лаунж-бар – все в вашем распоряжении. Ну и, конечно же, не забудьте: в Канвонленде находится самое известное в Южной Корее казино – «Лас-Вегас на Востоке».
Ночной High 1 стоит рассмотреть особо. И пятизвездочные отели, и территория вокруг расцвечены великолепной иллюминацией, которая радует глаз и взрослых, и детей. Интерьер отеля «Канвонленд» выполнен в претенциозном стиле с непременной азиатской роскошью: золоченые ступени и леера, блестящие люстры, множественная подсветка, обилие стекла и мрамора должны сказать туристу, что здесь все по высшему разряду.
После неспешной прогулки по отелю и территории, уставшие, но довольные, возвращайтесь в комфортабельный уютный номер, выпейте кружку ароматного чая и ложитесь спать, чтобы утром с новыми силами отправиться покорять еще неизведанные вершины снежных корейских Альп.
Мария КУЗОВЛЕВА, журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток - Канвондо - Владивосток.
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