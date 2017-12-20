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В Приморье повысятся цены на новостройки
Компания «ДВ-Цемент» сообщила, что с 1 декабря этого года повышены цены на цемент и минеральный порошок производства заводов «Спасскцемент» и «Теплоозерский цементный завод».
Цены на цемент выросли на 2-3 % в зависимости от номенклатуры и региона поставки. Производитель объясняет свою акцию тем, что с 1 января 2018 года железнодорожные тарифы и электроэнергия ожидаемо увеличатся на 4%, а рост официальной инфляции, который необходимо покрыть, составит около 2,5%.
«ДВ-Цемент» поясняет, что компания старается работать над снижением себестоимости продукции и сдерживанием на нее роста цен, но увеличение базовых для производства ее продукции макроэкономических показателей неминуемо отражается на ее себестоимости.
В настоящее время на рынок этой компанией цемент поставляется навалом в таре по 50 кг, в таре по 50 кг в термопленке и МКР – 1,2-1,5 т.
Доставка цемента железнодорожным транспортом по Приморью с 1 декабря составляет от 5671,08 до 6432,18 рублей за тонну, включая НДС, в зависимости от марки цемента, класса и тары, включая доставку до станции назначения.
Соответственно, самовывоз автотранспортом обходится покупателям от 4880 рублей до 5930 рублей за тонну в зависимости от марки, класса и вида тарирования; минеральный порошок и известняковая мука – навалом 2138,16, в таре по 50 кг. – 3608,44 и в МКР – 3055,02 рублей.
Доставка цемента автотранспортом предприятия с АО «Спасскцемент» навалом машинами грузоподъемностью 30-45 тонн до Уссурийска – 521,56 рублей за тонну, до Владивостока – 973,5, Находки – 1493,88 рублей. Доставка тарированного цемента машинами по 25-30 тонн дороже «цемента навалом» от 38,94 до 101,48 рублей за тонну в зависимости от расстояния до основных потребителей – от 119 до 374 км.
В целом повышение цен на дальневосточный цемент незначительно повысит общую стоимость строительства, в которой его доля, по данным строительных инженеров-сметчиков, не превышает в среднем 7%. Однако предполагается, что и остальные составляющие стоимости строительства могут подорожать.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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