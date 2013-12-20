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Приморье приняло первый транзитный контейнерный поезд из Китая
На Дальневосточной железной дороге состоялась отправка первого транзитного контейнерного поезда из КНР через переход Суйфэньхэ-Гродеково на станцию Находка-Восточная.
Демонстрационный контейнерный поезд № 1212 из сорока вагонов с транзитным грузом впервые проследовал из Китайской Народной Республики через Владивостокский регион Дальневосточной магистрали с дальнейшей отправкой контейнеров морским путем в южные порты КНР и в Корейскую республику. Для данного поезда разработана специальная нитка графика с отправлением со станции Гродеково в 07.20 и прибытием на станцию Находка-Восточная в те же сутки в 18.00 (время московское). Время в пути составит 10 часов 40 минут.
Железнодорожные перевозки в направлении Суйфэньхэ - Гродеково – Находка-Восточная (Порт Восточный) сегодня являются востребованными и для китайской, и для российской стороны. В числе грузоотправителей КНР такая крупная компания, как корпорация «ХуаШен», которая ежемесячно отправляет в южные порты Китая от 300 до 600 контейнеров с бумагой, химической продукцией и продуктами сельскохозяйственной промышленности.
- Данный транспортный коридор выступает альтернативой традиционному пути через порт Далянь, который сегодня значительно перегружен, – отметил директор филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Петр Силин. - Между тем железнодорожные перевозки позволяют транспортировать грузы в промышленных объемах в максимально сжатые сроки.
Помимо этого, запуск контейнерных перевозок в данном направлении является частью реализации ряда проектов, значимых для развития экономики нескольких государств. Так, правительством РФ в настоящее время реализуется проект «Приморье-1», который направлен на движение транспорта по определенному маршруту. В первую очередь, рассматривался маршрут для контейнерных перевозок из северных провинций Китая через пограничный переход Суйфэньхэ-Гродеково в Восточные порты России с дальнейшей отправкой в южные провинции КНР, США, Японию, Корею и другие страны, а также в обратном направлении.
Проект по развитию международного железнодорожного сообщения КНР (Суйфэньхэ) – РФ (Гродеково) реализуется в рамках решения, принятого рабочей группой Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ) в октябре текущего года. Одним из ключевых направлений сотрудничества РТИ является организация транзитных перевозок китайских экспортных грузов через российские морские порты Приморья. Регулярные отправки транзитных контейнеров в данном направлении позволят оптимизировать транспортно-логистическую цепь поставок грузов из серверных провинций Китая и в обратном направлении, посредством использования инфраструктуры стивидорных компаний Дальнего Востока и ОАО «Российские железные дороги».
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