www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
АТР
Распечатать

Приморье приняло первый транзитный контейнерный поезд из Китая

20 Декабря 2013, 16:53 | Приморье

На Дальневосточной железной дороге состоялась отправка первого транзитного контейнерного поезда из КНР через переход Суйфэньхэ-Гродеково на станцию Находка-Восточная.

Демонстрационный контейнерный поезд № 1212 из сорока вагонов с транзитным грузом впервые проследовал из Китайской Народной Республики через Владивостокский регион Дальневосточной магистрали с дальнейшей отправкой контейнеров морским путем в южные порты КНР и в Корейскую республику. Для данного поезда разработана специальная нитка графика с отправлением со станции Гродеково в 07.20 и прибытием на станцию Находка-Восточная в те же сутки в 18.00 (время московское). Время в пути составит 10 часов 40 минут.

Железнодорожные перевозки в направлении Суйфэньхэ - Гродеково – Находка-Восточная (Порт Восточный) сегодня являются востребованными и для китайской, и для российской стороны. В числе грузоотправителей КНР такая крупная компания, как корпорация «ХуаШен», которая ежемесячно отправляет в южные порты Китая от 300 до 600 контейнеров с бумагой, химической продукцией и продуктами сельскохозяйственной промышленности.

- Данный транспортный коридор выступает альтернативой традиционному пути через порт Далянь, который сегодня значительно перегружен, – отметил директор филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Петр Силин. - Между тем железнодорожные перевозки позволяют транспортировать грузы в промышленных объемах в максимально сжатые сроки.

Помимо этого, запуск контейнерных перевозок в данном направлении является частью реализации ряда проектов, значимых для развития экономики нескольких государств. Так, правительством РФ в настоящее время реализуется проект «Приморье-1», который направлен на движение транспорта по определенному маршруту. В первую очередь, рассматривался маршрут для контейнерных перевозок из северных провинций Китая через пограничный переход Суйфэньхэ-Гродеково в Восточные порты России с дальнейшей отправкой в южные провинции КНР, США, Японию, Корею и другие страны, а также в обратном направлении.

 Проект по развитию международного железнодорожного сообщения КНР (Суйфэньхэ) – РФ (Гродеково) реализуется в рамках решения, принятого рабочей группой Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ) в октябре текущего года. Одним из ключевых направлений сотрудничества РТИ является организация транзитных перевозок китайских экспортных грузов через российские морские порты Приморья. Регулярные отправки транзитных контейнеров в данном направлении позволят оптимизировать транспортно-логистическую цепь поставок грузов из серверных провинций Китая и в обратном направлении, посредством использования инфраструктуры стивидорных компаний Дальнего Востока и ОАО «Российские железные дороги».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВЖД
Теги: железная дорога  морские порты  грузы  китай  транзит  международное сотрудничество 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru