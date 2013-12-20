В Приморье компании-перевозчики требуют увеличения стоимости проезда

Стоимость транспортных услуг обсуждались на расширенном заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам тарифной политики Приморского края.

Поводом для встречи стал обращение компаний-перевозчиков в краевой департамент по тарифам с предложением об увеличении тарифа на пассажирские перевозки.

Заместитель директора департамента по тарифам Приморского края Ольга Капорова отметила необходимость соблюдения баланса интересов производителей и потребителей услуги. «Чтобы обеспечить диалог всех заинтересованных сторон, мы пригласили на комиссию представителей транспортных компаний, а также общественность в лице профсоюзов, краевого Совета ветеранов и общественных экспертных советов», - рассказала она.

Представители железнодорожной компании «Экспресс-Приморье» настаивали на повышении социального тарифа для пригородных перевозок с 15 до 18 рублей за 10 километров. Экономически обоснованным железнодорожники называли тариф в пределах 30 рублей. Понимая, что ежедневно услугами железнодорожного транспорта пользуются 20 тысяч приморцев, члены заседания не согласились с позицией компании.

Заместитель директора департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий отметил, что для компенсации затрат перевозчиков в краевом бюджете предусмотрено 94 миллиона рублей.

«Устанавливать неподъемный тариф на приморцев недопустимо. Предлагаем увеличить его на индекс инфляции. Все должно расти соизмеримо», - сказал он.

Эксперты сошлись во мнении, что в денежном выражении тариф для населения не должен быть увеличен более, чем на 1 рубль.

В свою очередь автоперевозчики предложили установить тариф в размере 27 рублей за поездку. По их мнению, это – экономически обоснованный тариф. «Три года не поднимался тариф. Два года его индексируют, но рост цены на топливо все «съедает». Говорить о повышении зарплат и обновлению автопарка говорить не приходится. Из-за низкой зарплаты в компаниях есть проблема с водителями», - рассказал представитель компании «Ространс» Владислав Ким.

По мнению членов комиссии, рынок пассажирских перевозок необходимо выводить из тени, чтобы определить количество перевезенных пассажиров и понимать, сколько на самом деле зарабатывают автотранспортные компании. Только после этого, по мнению экспертов, можно говорить о повышении тарифа.

Экономически обоснованный тариф будет рассчитывать отдельно на основании представленных компаниями документов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.