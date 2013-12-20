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В Приморье компании-перевозчики требуют увеличения стоимости проезда
Стоимость транспортных услуг обсуждались на расширенном заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам тарифной политики Приморского края.
Поводом для встречи стал обращение компаний-перевозчиков в краевой департамент по тарифам с предложением об увеличении тарифа на пассажирские перевозки.
Заместитель директора департамента по тарифам Приморского края Ольга Капорова отметила необходимость соблюдения баланса интересов производителей и потребителей услуги. «Чтобы обеспечить диалог всех заинтересованных сторон, мы пригласили на комиссию представителей транспортных компаний, а также общественность в лице профсоюзов, краевого Совета ветеранов и общественных экспертных советов», - рассказала она.
Представители железнодорожной компании «Экспресс-Приморье» настаивали на повышении социального тарифа для пригородных перевозок с 15 до 18 рублей за 10 километров. Экономически обоснованным железнодорожники называли тариф в пределах 30 рублей. Понимая, что ежедневно услугами железнодорожного транспорта пользуются 20 тысяч приморцев, члены заседания не согласились с позицией компании.
Заместитель директора департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий отметил, что для компенсации затрат перевозчиков в краевом бюджете предусмотрено 94 миллиона рублей.
«Устанавливать неподъемный тариф на приморцев недопустимо. Предлагаем увеличить его на индекс инфляции. Все должно расти соизмеримо», - сказал он.
Эксперты сошлись во мнении, что в денежном выражении тариф для населения не должен быть увеличен более, чем на 1 рубль.
В свою очередь автоперевозчики предложили установить тариф в размере 27 рублей за поездку. По их мнению, это – экономически обоснованный тариф. «Три года не поднимался тариф. Два года его индексируют, но рост цены на топливо все «съедает». Говорить о повышении зарплат и обновлению автопарка говорить не приходится. Из-за низкой зарплаты в компаниях есть проблема с водителями», - рассказал представитель компании «Ространс» Владислав Ким.
По мнению членов комиссии, рынок пассажирских перевозок необходимо выводить из тени, чтобы определить количество перевезенных пассажиров и понимать, сколько на самом деле зарабатывают автотранспортные компании. Только после этого, по мнению экспертов, можно говорить о повышении тарифа.
Экономически обоснованный тариф будет рассчитывать отдельно на основании представленных компаниями документов.
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Комментарии
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Псевдоним12:16, 21.12.2013#
За что , за какие заслуги поднять тариф? За грязь? За холод ? За безобразную езду?. За несоблюдение графика отправления? ВЫ В СВОЕМ УМЕ !!! СНАЧАЛА НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК У СЕБЯ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ , А ПОТОМ ПОДУМАЕМ НАСЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД. !!! НИ В ОДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ НЕТ ТАКОГО БАРДАКА .
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Псевдоним13:00, 21.12.2013#
Почему в Хабаровске проезд дешевле, в КАЖДОМ автобусе кондуктор, КАЖДОМУ оплатившему проезд дается билет, а у нас чурбаны все деньги собирают в ведра ?Иди потом проверь сколько осело в их карманах и сколькоуплачено налогов ? Все идет в- черную. Пусть перевозчики не вводят в заблуждение пассажиров.
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Псевдоним13:04, 21.12.2013#
А железная дорога ?От Второй речки до Санаторной билет стоит 15 рублей, а от Моргородка до Санаторной - 29 рублей. Разница почти в 100 % !!!???. Раньше было 8-10 вагонов, 2 контролера на состав и маршрутов в 3 раза больше. Сейчас подходит 4 вагона, в них 7-8 контролеров, 2-3 охранника. Всем нужна зарплата. . . Конечно никаких денег не хватит ! Нахрена всех этих дармоедов кормить за счет пассажиров ?
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В смысле 2 года не поднимался тариф?В прошлом году поднялся до 15 р. В этом году до 17 р. Вы что за бред пишете? Сами хоть читаете?