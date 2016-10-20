Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах

По данным экспертов ООО «Индустрия-Р», основные торговые центры Владивостока в третьем квартале этого года сбросили среднюю ставку по сравнению со вторым кварталом на 10% - до 1 207 рублей за 1 кв. метр в месяц. При этом среднее значение ставки аренды в целом по предлагаемым в городе торговым помещениям увеличилось на 0,56% - до 1 014 рублей в месяц за 1 кв. метр.

В этом сегменте рынка эксперты отметили рост предложения помещений на 6%. При этом лидером предложения был район Второй речки, увеличивший свою долю предложения за три месяца вдвое – почти до трети от всего объема по городу.

Куда еще ниже?

Остальные сегменты рынка дали снижение объемов предложения в кв. метрах. В целом объем рынка аренды составил 733 630 кв. метров, уменьшившись по предлагаемым площадям почти на 6%. По количеству объектов снижение предложения превысило 15%.

Средняя ставка аренды 1 кв. метра помещений в основных офисных зданиях города в 3-м квартале этого года составила 830 рублей и по сравнению со 2-м кварталом снизилась на 3,6% при росте предложения на 28,34% в сравнении с предыдущим кварталом – до 37 117 кв. метров. В целом средняя ставка аренды на все предлагаемые в городе в аренду офисные помещения в 3-ем квартале 2016 года составила 750 рублей за 1 кв. метр, снизившись по сравнению со 2-м кварталом на 2,02%.

Аренда производственных помещений в третьем квартале по сравнению со вторым подешевела почти на 5%. Средняя ставка уменьшилась с 351 рубля за 1 кв. метр в месяц до 334. А аренда складских помещений, наоборот, подорожала на 2,25% - с 285 рублей в месяц за 1 кв. метр до 292.

Больший рост ставок аренды был отмечен на нежилые помещения неопределенного назначения (ПНН) - около 4%. Средняя ставка повысилась в течение квартала с 664 рублей до 690 за 1 кв. метр помещений в месяц.

Рынок нежилой недвижимости идет на спад

На рынке продаж нежилой недвижимости Владивостока, по данным экспертов ООО «Индустрия-Р», произошли резкие изменения. При том что предложение офисных и торговых помещений в 3-м квартале резко сократилось по сравнению со 2-м кварталом этого года, цены на объекты недвижимости этих сегментов рынка заметно снизились.

Объем предлагаемых торговых помещений в 3-м квартале, по данным аналитиков компании, сократился в квадратных метрах на 46,6%, офисных – на 38,4%. Соответственно в деньгах объем уменьшился на 41,4% и 44,2%. Снижение цен на торговые помещения в среднем за минувшие три месяца составило около 1% - с 96 337 до 95 398 рублей, а по офисным - 9%, с 92 404 до 84 540.

Не столь значительным было снижение предложения по помещениям неопределенного назначения – около 8,4% по кв. метрам и около 8,5% по общей цене предложения. При этом на них приходилось около 30% всего предложения в кв. метрах и 25% в общей цене городского рынка нежилой недвижимости. Снижение средней цены за 1 кв. метр помещения неопределенного назначения составило около 11,4% - с 77 833 рублей до 68 971.

Надо отметить, что при резком росте предложения площадей баз, более чем в два раза, общая цена их продажи уменьшилась более чем на 14%.

Зато благодаря росту предложения по базам общее по городу предложение объектов нежилой недвижимости в кв. метрах выросло примерно на 1% и составило более 527 тысяч кв. метров помещений, но по цене общий объем снизился на 24,6% и составил около 21,9 млрд рублей. Количество продаваемых объектов при этом уменьшилось с 629 до 600, или на 4,6%.

В третьем квартале неожиданно резко выросла средняя цена производственных помещений – с 34 737 до 42 852 рублей за 1 кв. метр при незначительном росте предложения таких объектов – около 1%. На складские помещения, при уменьшении предложения на 15%, цена среднего кв. метра поднялась лишь на 0,5%, составив 36 912 рублей за 1 кв. метр.

Предложение отдельно стоящих зданий уменьшилось на 5,2%, а общая средняя цена на них – на 18,3%.

Динамика цен показывает, что в целом на рынке нежилой недвижимости Владивостока сохранялся пониженный спрос на большинство типов объектов нежилой недвижимости за исключением производственных помещений. Трудно представить, что интерес к этому сегменту подогревается ростом производства. Скорее всего, покупка их интересна в плане перепрофилирования объектов и модернизации их под объекты, предлагающиеся сегодня по более высоким ценам.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.