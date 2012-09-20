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Приморский крайстат рассказал, что и на сколько подорожало
2012 год, по динамике роста цен, мало чем отличается от предыдущих. Сохраняется сезонность изменения цен. Такую информацию озвучила заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА.
По ее словам, за 8 месяцев (к декабрю 2011 года) цены изменились в целом на 4,5 процента. На продовольственные товары в Приморье цены выросли на 3,8 процента. Сохранялась тенденция роста цен на овощи. Больше всех подорожала морковь – почти на 23 процента. Дорожали капуста, картофель и лук. Нынешней осенью мы ожидаем, что капуста снова вырастет в цене. Это зависит от сезонного фактора, и рост цен на этот продукт повторяется из года в год.
Из остальных продовольственных товаров от 1,4 до 5 процентов в разных группах выросли цены на мясо. Особенно подорожала курица и куриные окорочка – на 6 и 9 процентов соответственно. Незначительно выросли цены на икру лососевых пород. Увеличились цены на хлеб - от 1 до 5 процентов в зависимости от сортности муки. Поваренная пищевая соль подорожала на 10 процентов.
Из фруктов больше всего подорожал виноград - на 7 процентов и лимоны - на 6,6 процента. Возросли цены на алкогольные напитки, в особенности на водку высокого качества - почти на 7 процентов.
Сохраняется тенденция снижения роста цен на все виды круп. К примеру, гречка, которая в 2007 году подорожала почти в 8 раз. Гречка с начала года подорожала на 32 процента, пшено - на 38 процентов. Сейчас рост цен на крупы начал снижаться.
Также снизились цены на жирный творог - на 1,7 процента, на некоторые марки подсолнечного масла - на 2,8 процента, на говяжью печень - на 4 процента и на куриные яйца - на 14 процентов.
«Золотой Рог».
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