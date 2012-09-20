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Средства для проведения ремонтов в Дальнегорском ГО перечислены

20 Сентября 2012, 12:47 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 20 сентября, ZRPRESS. Администрация Дальнегорского городского округа перечислила средства на проведение капитальных ремонтов на счета управляющих компания и товариществ собственников жилья.

Согласно муниципальной программе, в 2012 году капитальный ремонт будет произведен сразу в 24 многоквартирных домах. В их числе дома, расположенные по адресам: в Дальнегорске: проспект 50 лет Октября, дома №№ 15, 76, 137; Набережная, дома №№ 14, 17, 26; Пионерская, дома №№ 1, 3, 5, 11, 64; Сухановская, 1; Октябрьская, 20, 8 Марта, дома №№ 6, 16; Осипенко, № 8, 42; Молодежная, дома №№ 1, 5; Каменка: Партизанская, 3; Пионерская, 1; Сержантово, Ленинская, 9; Краснореченский, Октябрьская, 19; Рудная Пристань Арсеньева, 22. В период подготовки к ремонтам на официальном сайте Дальнегорского городского округа dalnegorsk-mo.ru были размещены документы, полностью раскрывающие всю информацию о предстоящий ремонтах: сметы ремонтов, объявления о конкурсах по выбору подрядчиков, а также результаты этих конкурсов.

На прошлой неделе администрацией округа исполнены финансовые обязательства по проведению ремонтов. В общей сложности на счета УК и ТСЖ перечислено 115419612,29 рублей, в том числе 16396000 рублей краевого, 86840872 рубля федерального и 12209740,29 рублей местного бюджетов. Стоит отметить, что доля местного бюджета перечислена не полностью, а в размере 70% от планируемой. Остаток средств местного бюджета будет перечислен по окончании ремонтов.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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