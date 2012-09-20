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Рынок недвижимости Дальнегорска: отмечается рост активности
ПРИМОРЬЕ, 19 сентября, ZRPRESS. По мнению дальнегорских риелторов, рынок недвижимости к лету оживился, спада нет. В среднем за неделю продают 2-3 квартиры, иногда больше. Этот неплохо для Дальнегорска.
Двухкомнатная квартира новой планировки в центре города стоит в среднем 900 тыс. руб. Но все зависит от состояния квартиры, она может стоить и 1,5 млн руб. Зависит цена и от расположения квартиры: чем ближе к центру, тем дороже. Однокомнатная квартира стоит от 350 тыс. руб. и выше. Дома стоят тоже в зависимости от состояния дома и места расположения. Если это дом в центре города со всеми коммуникациями и удобствами, то он стоит от миллиона и выше. Есть и по 5-7 млн руб. Если дом без удобств на окраине города, то он стоит от 350 тыс. руб.
Есть спрос на квартиры с альтернативным отоплением, но продают их мало. Агентство «Дальнегорская недвижимость» оказывает широкий спектр услуг: оформляет наследство, делает приватизацию, обмен квартиры, оказывает услуги по сдаче жилья в аренду, помогает оформить материнский капитал, работает с сертификатами на переселение из северного района. Наибольшим спросом пользуются услуги по продаже и покупке квартир, оформление материнского капитала и домов и гаражей на приватизацию.
Цены зимой на жилье в ДГО были на 30 % ниже. Сейчас дороже. Если зимой однокомнатную квартиру не в самом отдаленном районе можно было купить за 300 тыс. руб., то сегодня она стоит не менее 400-450 тыс. руб.
Новое жилье в Дальнегорске почти не строится, разве что частники что-то иногда строят. Дешевле купить жилье на вторичном рынке недвижимости. Директор агентства Софья ДЕМЕНТЬЕВА и ее коллега, риэлтор Анна ЗАЙЦЕВА много лет прожили во Владивостоке и работали там в риелторском агентстве, так что опыт есть.
Кроме «Дальнегорской недвижимости», в Дальнегорске работает еще одно риелторское агентство – «Зодиак», но его спектр услуг гораздо уже. В основном они продают и покупают жилье.
А вот в Кавалерово риелторское агентство приказало долго жить. Людям остается только искать варианты по покупке или продаже жилья через местные газеты и по объявлениям на улицах.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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