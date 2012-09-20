www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.25 р. 100 JPY: 61.32 р.
EUR: 79.37 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недвижимость
Распечатать

Рынок недвижимости Дальнегорска: отмечается рост активности

20 Сентября 2012, 00:15 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 19 сентября, ZRPRESS. По мнению дальнегорских риелторов, рынок недвижимости к лету оживился, спада нет. В среднем за неделю продают 2-3 квартиры, иногда больше. Этот неплохо для Дальнегорска.

Двухкомнатная квартира новой планировки в центре города стоит в среднем 900 тыс. руб. Но все зависит от состояния квартиры, она может стоить и 1,5 млн руб. Зависит цена и от расположения квартиры: чем ближе к центру, тем дороже. Однокомнатная квартира стоит от 350 тыс. руб. и выше. Дома стоят тоже в зависимости от состояния дома и места расположения. Если это дом в центре города со всеми коммуникациями и удобствами, то он стоит от миллиона и выше. Есть и по 5-7 млн руб. Если дом без удобств на окраине города, то он стоит от 350 тыс. руб.

Есть спрос на квартиры с альтернативным отоплением, но продают их мало. Агентство «Дальнегорская недвижимость» оказывает широкий спектр услуг: оформляет наследство, делает приватизацию, обмен квартиры, оказывает услуги по сдаче жилья в аренду, помогает оформить материнский капитал, работает с сертификатами на переселение из северного района. Наибольшим спросом пользуются услуги по продаже и покупке квартир, оформление материнского капитала и домов и гаражей на приватизацию.

Цены зимой на жилье в ДГО были на 30 % ниже. Сейчас дороже. Если зимой однокомнатную квартиру не в самом отдаленном районе можно было купить за 300 тыс. руб., то сегодня она стоит не менее 400-450 тыс. руб.

Новое жилье в Дальнегорске почти не строится, разве что частники что-то иногда строят. Дешевле купить жилье на вторичном рынке недвижимости. Директор агентства Софья ДЕМЕНТЬЕВА и ее коллега, риэлтор Анна ЗАЙЦЕВА много лет прожили во Владивостоке и работали там в риелторском агентстве, так что опыт есть.

Кроме «Дальнегорской недвижимости», в Дальнегорске работает еще одно риелторское агентство – «Зодиак», но его спектр услуг гораздо уже. В основном они продают и покупают жилье.

А вот в Кавалерово риелторское агентство приказало долго жить. Людям остается только искать варианты по покупке или продаже жилья через местные газеты и по объявлениям на улицах.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru