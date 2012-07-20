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Республика Корея готова к инвестициям в перерабатывающие заводы Приморья

20 Июля 2012, 16:22 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля, ZRPRESS. KOGAS уже готов финансировать строительство в Приморье заводов по производству диметилового эфира и компримированного газа.

Об этом на Российско-Корейском энергетическом форуме во Владивостоке говорил директор KOGAS Vostok LLC г-н Chang-Seon LEE. «Мы предлагаем России перейти от простой добычи и продажи энергоресурсов к их переработке и готовы инвестировать в перерабатывающие заводы», - сказал он.

Диметиловый эфир является чистым моторным топливом. И проект такого завода, считает директор KOGAS Vostok, у Кореи лучший в мире. Эффективность корейской технологии более, чем на 10% выше, а затраты на строительство – на 10-15% ниже, чем у других компаний. Ее технологией интересуются многие страны мира, включая Сайдовскую Аравию, ряд африканских стран. Сырьем для получения диметилового эфира может быть любое углеводородное сырье, от газа до угля. На примере строительства завода мощностью 300 тыс. т диметилового эфира в год г-н Chang-Seon LEE показал требуемый объем инвестиций и сырья. Такой завод может быть построен за 4 года, затраты на него составят $460 млн. Окупятся они за 5 лет, внутренняя норма доходности составит 20%. На производство 300 тыс. т диметилового эфира потребуется в год 0,4 млрд кубометров природного газа.

В короткие сроки, обещает директор KOGAS Vostok, в Приморском крае может быть построен и завод по производству компримированного газа.

Весь объем продукции, получаемой с этих российских заводов, Республика Корея готова импортировать.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».

Автор: Надежда Воронцова
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