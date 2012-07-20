Закон об энергосбережении «добрался» до жилого фонда Приморья

С 1 июля ресурсоснабжающие организации вправе оснастить дом за свой счет общедомовыми приборами учета холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла, не спрашивая об этом жильцов. А потом потребовать от них возмещения расходов. Если собственники не примут осознанного решения, закон разрешает взыскивать с них затраты в течение пяти лет с рассрочкой по ставке рефинансирования Центробанка.

«Оприборивание» домов - второй этап масштабной работы по подсчету всех энергоресурсов (сюда относится и вода), которые тратят население, органы власти, коммерческие и промышленные предприятия. Первый закончился 1 января 2011 года. До этой даты счетчики должны были появиться на всех объектах, принадлежащих юридическим лицам. Теперь закон об энергосбережении «добрался» и до жилого фонда.

Вышел срок

Закон «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности» предписывал завершить всеобщую установку приборов учета до конца 2011 года, но срок оказался нереальным - никто предварительно не просчитал ни потребностей в приборах учета, ни возможностей по их установке. И Госдума дала отсрочку на полгода – до 1 июля 2012-го. Но и этот срок тоже оказался нереальным. Если приборами учета потребления электрической энергии во Владивостоке оснащено около 80% многоквартирных домов, то тепловыми и водомерными счетчиками - менее четверти, хотя работы ведутся уже в течение нескольких лет.

Высокий показатель оснащения жилого фонда коллективными электросчетчиками объясняется тем, что МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» реализовало собственную программу, согласно которой приобретало и устанавливало общедомовые приборы учета в жилых домах за счет собственных средств. Понятно, что не просто так, а с последующим возмещением расходов. И хотя МУПВ «ВПЭС» фактически навязывало жильцам свои услуги, никто особо не возражал, так как стоимость коллективных электросчетчиков относительно невелика - 12-25 тыс. рублей в зависимости от нагрузки сети.

Примводоканалу не хватает рук

Аналогичную программу запускает и Примводоканал. За три года краевое унитарное предприятие намерено оснастить коллективными водомерами три тысячи владивостокских домов. Для этого ему придется вложить не только солидные средства, но и привлечь огромные трудовые ресурсы. И, если деньги, на крайний случай, можно занять у банков, то найти рабочие руки…

По словам заместителя генерального директора КГУП «Приморский водоканал» Сергея ХРОМОВА, установка общедомового водомерного счетчика обходится в 60-70 тыс. рублей. Эта сумма включает стоимость пусконаладочных работ, материалов и собственно прибора. Речь идет о современном устройстве, которое дает возможность удаленного доступа к информации о потребленных ресурсах. Учитывая, что для реализации программы Примводоканалу придется устанавливать по тысяче счетчиков в год, его ежегодные затраты составят не менее 60-70 млн рублей. Тогда как деньги могут вернуться лишь через пять лет - ФЗ № 261 обязывает организацию-поставщика коммунальных ресурсов предоставить рассрочку по платежам со сроком до 5 лет, если собственники помещений в многоквартирных домах не в состоянии оплатить прибор учета и его установку сразу. Процент за кредит устанавливается по ставке рефинансирования Центробанка РФ.

- И если вопрос с финансированием в принципе решаем, то с трудовыми ресурсами – большая проблема, - поясняет «ЗР» Сергей Хромов. - Чтобы установить за год тысячу приборов, необходимо ежедневно устанавливать примерно по четыре водомера. Это очень трудоемкая работа, ведь предварительно необходимо подготовить узлы, заменить ветхие трубы и т.д. Для этого требуется нанять целую армию персонала. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству подрядные организации, хотя, думаю, что такого количества рабочих рук в крае просто нет.

Лишнего не надо!

В конце прошлого года Примводоканал совместно с управляющими компаниями Владивостока установил общедомовые приборы учета потребления воды в десяти домах. Работа проводилась в рамках эксперимента - коммунальщики решили проанализировать проблему больших потерь воды на жилфонде, выбрав для этого дома гостиничного типа.

Гостинки густо населены, но главный фокус в том, что многие квартиры в таких домах сдаются. Зарегистрирован один человек, а проживают пятеро - льют воду за пятерых. А индивидуальные водомеры есть далеко не у всех, и большинство жильцов платит по нормативу. Коллективный же счетчик учитывает всю воду, потребленную домом. Ресурсоснабжающая организация смотрит на показания общедомового прибора, вычитает показания индивидуальных счетчиков, норматив с зарегистрированных жильцов квартир, не оборудованных счетчиками, а все, что сверх этого, «раскидывает» на тех, у кого счетчики стоят.

Проблема расхода воды на ОДН (общедомовые нужды) рано или поздно коснется жителей всех «оприборенных» домов, хотя взимать плату за ОДН с тех, у кого в квартирах имеются индивидуальные счетчики, в общем-то, незаконно. Согласно ГК РФ, потребитель платит за фактически потребленное количество энергоресурсов (это касается и воды), то есть по показаниям приборов учета.

С другой стороны, правила предоставления коммунальных услуг предписывают «раскидывать» ОДН на всех жильцов, невзирая на наличие индивидуальных приборов учета. То есть имеет место правовая коллизия, которую законодателям необходимо устранять. В противном случае людям просто невыгодно устанавливать индивидуальные приборы учета.

Сегодня, по данным Примводоканала, во Владивостоке водомерными счетчиками оснащено около 92 тыс. квартир – примерно 45% жилого фонда. Остальные платят по нормативу из расчета 7,78 куб.м на человека в месяц.

Фактически 8 тонн воды на человека – это очень много. Это 260 литров в день или большое ведро воды, выливаемое каждый час! В Москве, кстати, норматив потребления воды несколько меньше – около 7 «кубов» в месяц. Наверное, владивостокцы более грязные, чем москвичи, и вынуждены мыться чаще…

Учитывая, что установка индивидуального водомерного счетчика сокращает расходы на оплату воды от 30 до 60%, нормативы ее потребления явно завышены. Тем не менее, оснащать водомерами свои квартиры владивостокцы не торопятся.

Поверить или заменить?

Как сообщили «ЗР» в одной из фирм по продаже приборов учета, индивидуальный водомер стоит 595 рублей. Но к нему нужны различные комплектующие, что в итоге удорожает прибор до 830 рублей. Плюс установка – от 700 до 1000 рублей (это уж как договоритесь со слесарем). Таким образом, за все про все придется отдать от 1,5 до 1,8 тыс. рублей.

Но проходит 5-6 лет, и водомер необходимо менять на новый или проводить так называемую поверку. А дело это, как оказывается, хлопотное и не всегда выгодное.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в распоряжении гражданина 30 дней, в течение которых он должен обеспечить поверку счетчика и вновь поставить его на учет. Если за этот срок прибор не «продиагностировали», расчеты за потребление воды будут производить по существующим нормативам. Поэтому, не дожидаясь срока поверки прибора, его владелец должен прийти в Приморский центр стандартизации и метрологии с заявлением о необходимости поверки качества работы водомерного счетчика.

Стоимость поверки водомера – 295 рублей. Но реально обойдется дороже, так как прибор нужно предварительно демонтировать, а после поверки установить заново. Так что без слесаря не обойтись.

Можно, конечно, вызвать специалиста ЦСМ на дом – в назначенный день он приедет к вам с переносной поверочной установкой и проверит работу прибора. Обойдется это в 475 рублей. Если счетчик будет признан годным к дальнейшей эксплуатации, здесь же, в присутствии хозяина, в техпаспорте поставят отметку и штамп проведения поверки. Но так как транспорт организации не справляется с объемом работ, доставку специалистов с установкой владелец приборов учета должен осуществить сам.

Кроме того, как свидетельствует статистика, от 60 до 75% от числа представленных на поверку счетчиков признаются по разным причинам не пригодными к дальнейшей эксплуатации. В этом случае придется выложить кругленькую сумму не только за установку нового прибора, но и за поверку.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, "Золотой Рог".