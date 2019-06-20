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Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину

20 Июня 2019, 11:29 | Приморье

До этого он написал четыре письма Владимиру Путину - ответы приходили, но солярки так и не было...

Руководитель СХПК «Новолитовский» Николай Лемешевский обратился к китайскому лидеру с выгодным предложением напрямую. Правда, сделать это предложение его вынудили вовсе не успехи хозяйства, а возникшие проблемы в ходе подготовке к посевной.

«Я до 10 апреля не мог купить летнюю солярку, компания-поставщик не продавала ее до этого срока», - пояснил «Золотому Рогу» обстоятельства возникновения письма руководитель сельхозкооператива.

Сначала Николай Лемешевский написал четыре письма президенту нашей страны Владимиру Путину. Ответы приходили, но солярки так и не было. Выкручиваться в посевную пришлось, обративших к теневым продавцам. В итоге следующим адресатом стал Си Цзиньпин: «помоги, пожалуйста, с соляркой, а мы тебе сою вырастим», - сказал о сути своего письма его автор в беседе с корреспондентом «Золотого Рога».

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский» расположен в Партизанском районе, в его структуре имеется ферма на 300 голов коров, молокоперерабатывающая производственная линия, цех по производству кормов, поля для выращивания продукции растениеводства, в том числе кормов, а также небольшая розничная сеть в районе для реализации готовой молочной продукции.

Елена АБАШЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: президент  фермер  си цзиньпин  Путин  приморье  солярка 



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