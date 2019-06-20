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Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
До этого он написал четыре письма Владимиру Путину - ответы приходили, но солярки так и не было...
Руководитель СХПК «Новолитовский» Николай Лемешевский обратился к китайскому лидеру с выгодным предложением напрямую. Правда, сделать это предложение его вынудили вовсе не успехи хозяйства, а возникшие проблемы в ходе подготовке к посевной.
«Я до 10 апреля не мог купить летнюю солярку, компания-поставщик не продавала ее до этого срока», - пояснил «Золотому Рогу» обстоятельства возникновения письма руководитель сельхозкооператива.
Сначала Николай Лемешевский написал четыре письма президенту нашей страны Владимиру Путину. Ответы приходили, но солярки так и не было. Выкручиваться в посевную пришлось, обративших к теневым продавцам. В итоге следующим адресатом стал Си Цзиньпин: «помоги, пожалуйста, с соляркой, а мы тебе сою вырастим», - сказал о сути своего письма его автор в беседе с корреспондентом «Золотого Рога».
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский» расположен в Партизанском районе, в его структуре имеется ферма на 300 голов коров, молокоперерабатывающая производственная линия, цех по производству кормов, поля для выращивания продукции растениеводства, в том числе кормов, а также небольшая розничная сеть в районе для реализации готовой молочной продукции.
Елена АБАШЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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