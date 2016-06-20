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Игорную зону под Артемом усилят зоной duty free
В пилотном режиме зона беспошлинной торговли может начать работать в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье». Об этом губернатор края Владимир Миклушевский заявил на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Развитие проекта игорной зоны стало темой беседы главы Приморья и корреспондента "Интерфакса" на площадке одного ведущих экономических форумов мира. Сегодня объект становится популярным и привлекает все больше внимания как жителей страны, так и иностранцев.
Так, с момента открытия первого комплекса Tigre de Cristal интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье» посетили уже более 100 тысяч туристов. В среднем ежедневно около 600 человек, более половины гостей - иностранные туристы.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что с развитием инфраструктура на объекте число услуг, которые будут предоставляться, посетителям значительно возрастет. Именно на это регион делает основную ставку.
«Мировая практика показывает, что постепенно большая часть доходов смещается из области игры в область дополнительных услуг - проживания, развлечений, шопинга, MICE-туризма. Например, в Лас-Вегасе игра сейчас приносит 30% дохода, остальные 70% - сопутствующие услуги», - обозначил губернатор.
По словам Владимира Миклушевского, одним из «завлекателей» людей в ИРКЗ «Приморье» может стать беспошлинная торговля.
«С Полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневым мы обсуждали с инвесторами вопрос создания беспошлинной торговли. Пока в России такого нет. Мы хотим, чтобы пилотный проект у нас в игорной зоне появился», - подчеркнул глава края.
Напомним, общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ «Приморье» составила более 113 миллиардов рублей. Ключевыми инвесторами стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».
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