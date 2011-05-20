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Свадебный переполох от конкурса «ПРОФМАРКА»
Стартует самое романтичное голосование Владивостока «ПРОФМАРКА 2011: Свадебная индустрия». Организаторы решили помочь будущим молодоженам определить лучшие компании по подготовке к свадьбе.
Конкурс состоится с 16 мая по 1 июня 2011 года, по традиции на сайте www.profmarka.ru. Отрасль будет широко представлена в голосовании, в таких номинациях, как: «Лучший салон свадебной моды», «Лучший салон флористики», «Прокат свадебных автомобилей», «Услуги свадебной фото- и видеосъемки» и многие другие. «Время проведения голосования выбрано не случайно. Как правило, негласный «свадебный сезон» во Владивостоке начинается в августе, поэтому результаты Конкурса смогут определить для возлюбленных лучшие компании города, по мнению «главного судьи», потребителя. Что в свою очередь поможет им основательно подготовиться к важному моменту в супружеской жизни, - рассказал Владимир Барышев, руководитель проекта «ПРОФМАРКА». – Также интересно, насколько популярна эта отрасль среди жителей нашего города, много ли молодоженов среди владивостокцев. К тому же до «ПРОФМАРКИ» еще никто не решался оценить «свадебную индустрию» Владивостока, так что в каком-то смысле мы первопроходцы». «ПРОФМАРКА 2011: Свадебная индустрия» следовала сразу же за голосованием «В2В услуги. Часть 2». Результаты отраслевой борьбы будут озвучены 27 мая на торжественной Церемонии награждения.
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