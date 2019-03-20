В Приморье откроют два крупных рыбоперерабатывающих завода

В Большом Камне и Надеждинском районе строятся рыбоперерабатывающие заводы в рамках программы по инвестиционным квотам. Первый откроется осенью, второй - в 2020 году. Об этом говорили после подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под председательством вице-премьера, полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева 19 марта.

На Де-Фризе (ТОР «Надеждинская») завод строит «Русская рыбопромышленная компания». «Предприятие заработает в 2020 году, на нем будут перерабатывать 25 тысяч тонн минтая, - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. При этом есть объективные трудности, у завода РРК есть отставание от графика на три месяца, связанное с тем, что там нет водовода.

Что касается второго проекта, то ввод в эксплуатацию завода «Доброфлота» в колхозе «Новый мир» должен произойти в этом году. Там будут перерабатывать около 20 тысяч тонн различной продукции, и ОДУемой, и не ОДУемой (подпадающие под нормы общего допустимого улова и не подпадающие − прим. ред.), и прибрежного лова, и марикультуры».

Открытие этих заводов даст региону более сотни новых рабочих мест. Завод "Доброфлота" трудоустроит минимум 300 человек. С учётом 1500 работающих в компании, группа компаний "Доброфлот" станет самым крупным частным работодателем в Приморье. Кроме того, на подкомиссии говорили о предоставлении участков под аквакультуру на особо охраняемых природных территориях.

По словам полпред Юрия Трутнева вопрос по предоставлению участков под аквакультуру на ООПТ Минприроды решало два года, но теперь обязано решить за неделю. Ведомство проработает все сразу же, как получит документы. По мнению Трутнева, регулирование использования этих участков должно идти в региональных же администрациях, а не на федеральном уровне.

«Естественно, надо советоваться с общественностью, с учеными, - отметил Трутнев. - Сейчас есть преграды со стороны Минприроды. На мой взгляд, они носят искусственный характер».

Напомним, что тему выращивания марикультуры на ООПТ регионального значения полпред поднял еще в декабре 2016 года. Речь шла о том, что пригодные для разведения гидробионтов участки нельзя выводить из оборота, это способствует браконьерству и не способствует развитию экономики. Действующий нормативный акт принимался еще лет 40 назад.

Новый проект постановления администрации Приморского края пытались согласовать с МПР семь раз. Теперь время затягивания ввода акватории в оборот закончилось. В охранные режимы памятников природы властям придется внести изменения, которые бы позволили вести там хозяйствование.