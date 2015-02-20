Строители Владивостока взвинтили цены на новое жилье

Владивостокские строители тоже решили, что их работа сильно зависит от валютных пертурбаций

Вопреки многочисленным радужным прогнозам, дескать на дворе кризис и жилье должно дешеветь, рынок нового жилья во Владивостоке показывает обратную тенденцию. Ряд объектов существенно подорожал.

Значительным был рост цен на две 18-этажные башни ЖК «Мыс Купера» на Эгершельде. Здесь квадрат теперь предлагается по 140 тыс. рублей - на 30-40 тыс. больше, чем всего три месяца назад. Скачок цены здесь, видимо, связан с тем, что эти здания преодолели процедуру сдачи в эксплуатацию. Квадрат в третьей башне, готовностью около 50%, существенно дешевле - 100 тыс.

На 20 тысяч рублей по нижней границе диапазона цен подорожал квадрат в ЖК «Тринити» на восточном склоне сопки Орлиное Гнездо. Это здание сегодня строится с существенным опережением рабочего графика. На 16 тыс. руб. по нижней границе - в ЖК «Квартал Тихоокеанский» в районе ст. Океанская (он вот-вот буден сдан), на 15 тыс. - в ЖК «Алые паруса» на Эгершельде, на 13 тыс. - в доме на ул. Завойко,4а в районе 100-летия.

Впрочем, лидером цен в связи с ростом курса доллара вновь стал объект ГК «Динас» - ЖК «Атлантис-2». Компания оставила цены квадрата на этом объекте неизменными уже на протяжении ряда лет - $2500-3500. Однако в рублях на 10 февраля это было 164 500 - 230 300 руб.

Верхние границы ценовых диапазонов квадрата по объектам подавляющего большинства компаний пока зафиксировались на уровне ноября прошлого года. И довольно существенная группа компаний просто не стала пока что пересматривать свои цены или сделала их коррекцию почти незаметной.

Надо отметить, что этот рост цен не был неожиданным. Когда дорожают другие товары и услуги, не могут оставаться неизменными и цены на новое жилье. И это объясняется не только попытками компаний за счет повышения цен получить дополнительную прибыль, с тем чтобы как-то компенсировать обесценивание оборотных средств, но и стремление покрыть внезапно выросшие затраты.

На одном из последних заседаний экспертного совета по строительству в Приморье доступного и качественного жилья руководитель группы компаний «Армада» Евгений ПИМЕНОВ отмечал, что роста цен на квадрат нового жилья в крае в 2015 году не избежать, потому что жилье класса выше «эконом» в значительной степени комплектуется строительными материалами и оборудованием из-за границы. Чтобы проплатить уже заявленные поставки, в рублях внезапно потребовались суммы вдвое больше прежнего. По некоторым таким объектам строителям теперь приходится работать либо на грани рентабельности, либо «в минус».

К сожалению, доля внезапно подорожавшего импорта в нашей конечной строительной продукции на сегодня значительна, поскольку местные и в целом отечественные производители либо не освоили производство необходимых для высококачественного жилья материалов и оборудования, либо все еще не удовлетворяют потребности в них нашего строительного рынка. Опять же, соотношение «цена - качество» до последнего времени было в пользу импорта, а на внезапное изменение конъюнктуры наш производитель резким ростом качественной и недорогой продукции пока не откликнулся.

Стоит отметить, что рост цен на рынке нового жилья во Владивостоке, по сути, поддержал рынок вторички, где цены предложения с июля прошлого года остаются примерно на одном уровне - около 87-88 тысяч рублей в среднем за 1 кв. метр. При этом цены на гостинки и 1-комнатные квартиры превышают 100 тысяч рублей за квадратный метр. Прогнозы, что квадрат вторички, где-то вдвое подешевевший за это время в долларах, может подешеветь и в рублях, пока не сбылись.

- Для желающих приобрести новое жилье или вложиться в строительство мой сегодня совет однозначен: надо покупать. Это будет выгодное приобретение, так как новострои продолжат расти в цене из-за удорожания стройматериалов. Сворачивания строительства на данный момент мы не фиксируем, да и государство довольно плотно следит за этой сферой и не допустит срывов сроков ввода нового жилья, - отмечает директор по развитию группы компаний «Виктория» (АН «Виктория», «Астория-Прометей», «Владивосток») Светлана НАГОВИЦЫНА. - Немаловажным является тот факт, что вторичное жилье, по нашим оценкам, в ближайшей перспективе все-таки слегка подешевеет из-за перенасыщения рынка. Так что новострой представляет собой более удачный объект для инвестирования. На наш взгляд, сегодня довольно перспективные районы для покупки квартиры в новострое - это Чуркин, бухта Тихая и Снеговая Падь.

Анализ спроса и предложения жилья на рынке недвижимости Владивостока, сделанный ГК «Виктория», показывает, что спрос покупателей по районам города далеко не совпадает со сложившимся на сегодня предложением. Видимо, на этот момент есть смысл обратить внимание и инвесторам, и застройщикам, планирующим начинать новое строительство высотного жилья.

В целом, можно отметить, что строительство нового жилья, несмотря на кризис, не уменьшается. А лидером ввода нового жилья во Владивостоке в этом году, скорее всего, опять станет хабаровская компания «Дальспецстрой», в работе у которой сейчас находится 12 сдаточных объектов, из которых 9 - в новом жилом районе города Снеговая Падь - и 3 - в микрорайоне Патрокл.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.