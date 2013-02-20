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В Приморье стартовал проект "Исследование рынка жилой недвижимости Приморского края"

20 Февраля 2013, 15:10 | Приморье

С 20 февраля начинается опрос населения Приморского края, цель которого состоит в выявлении востребованности жилья различного класса, определении требований потребителей к его качеству.

Каждый житель края может скачать анкету на сайте администрации (страница департамента градостроительства Приморского края) http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/town-planning/iizuchenie-residential-real-estate-market-in-the-primorsky-territory/, заполнить ее и переслать на электронный адрес:  IPA-prim@primorsky.ru .

Параллельно с этим проводится личный опрос, предусматривающий заполнение анкет на бумажном носителе. Анкетирование населения завершится 3 марта. После чего все результаты будет обработаны и в обобщенном виде представлены губернатору Приморского края.

Ранее в администрации края прошла серия фокус-групп с представителями компаний-застройщиков Приморья, городских округов и муниципальных районов, членами общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем на предмет исследования рынка недвижимости Приморья. Проект вступил в активную фазу, которая включает два ключевых этапа: проведение фокус-групп с целевыми аудиториями и опрос потребителей жилья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Исследования проходят под руководством Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край, которое возглавляет Андрей Аксенов. По его словам, основанием для реализации данного проекта послужило поручение губернатора Приморского края по итогам совещания «О массовом строительстве жилья эконом-класса, в том числе на землях, переданных Министерством Обороны РФ».

Газета "Золотой Рог", Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: мониторинг  исследования  недвижимость  жилье 



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