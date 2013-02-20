Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье стартовал проект "Исследование рынка жилой недвижимости Приморского края"
С 20 февраля начинается опрос населения Приморского края, цель которого состоит в выявлении востребованности жилья различного класса, определении требований потребителей к его качеству.
Каждый житель края может скачать анкету на сайте администрации (страница департамента градостроительства Приморского края) http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/town-planning/iizuchenie-residential-real-estate-market-in-the-primorsky-territory/, заполнить ее и переслать на электронный адрес: IPA-prim@primorsky.ru .
Параллельно с этим проводится личный опрос, предусматривающий заполнение анкет на бумажном носителе. Анкетирование населения завершится 3 марта. После чего все результаты будет обработаны и в обобщенном виде представлены губернатору Приморского края.
Ранее в администрации края прошла серия фокус-групп с представителями компаний-застройщиков Приморья, городских округов и муниципальных районов, членами общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем на предмет исследования рынка недвижимости Приморья. Проект вступил в активную фазу, которая включает два ключевых этапа: проведение фокус-групп с целевыми аудиториями и опрос потребителей жилья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Исследования проходят под руководством Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край, которое возглавляет Андрей Аксенов. По его словам, основанием для реализации данного проекта послужило поручение губернатора Приморского края по итогам совещания «О массовом строительстве жилья эконом-класса, в том числе на землях, переданных Министерством Обороны РФ».
Газета "Золотой Рог", Владивостока.
Новости тематики
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Приморцы стали все чаще выбирать отдельные дома и коттеджи
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
- Еще четыре долгостроя сдадут в Приморье в этом году
- Приморцы могут оспорить кадастровую оценку
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- Стало известно, кто из приморцев может рассчитывать на ипотеку
- Приморский рынок жилья менять цены не собирается
Новости раздела
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба