"Аэроэкспресс" прекратит работу во Владивостоке из-за убытков

Компания «Аэроэкспресс» официально объявила о прекращении деятельности в городах Казань и Владивосток в связи с убыточностью. Как заявили в компании, вопрос о компенсациях убытков решить не удалось, а после отмены 99-процентной скидки, которую предоставляло ОАО «Российские железные дороги» стоимость использования инфраструктуры возросла в 100 раз. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

По информации компании, в 2014 году ее убытки во Владивостоке составили 130 млн руб., а в Казани около – 62 млн руб. «К сожалению, текущие макроэкономические условия и тот факт, что 5 января 2015 года повысилась стоимость использования инфраструктуры для нашей компании в 100 раз, не оставляют нам иного варианта, кроме как прекратить деятельность в этих регионах», – приводит пресс-релиз слова исполнительного директора Аэроэкспресса» Алексея Сорокина.

«Несмотря на федеральный статус обоих проектов, вопрос о компенсации понесенных убытков в этих регионах так и не был решен. Компенсации и дотаций от региональных властей во Владивостоке мы так и не получили, в Казани нам компенсировали 50%», – говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, ранее "ЗР" сообщала, что в Приморье движение поездов по маршрутам "Аэроэкспресса" не будет закрыто даже в случае ухода перевозчика с рынка.

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ZRPRESS.RU, Владивосток.