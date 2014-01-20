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Приморские строители вышли на показатели "саммитовского" года

20 Января 2014, 09:59 | Приморье

Более 600 тысяч квадратных метров жилья введено в Приморье в 2013 году. Как отметил директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов, строители даже улучшили показатели «саммитовского» года.

«Несмотря на то что в 2013 году не было федеральных проектов, как в 2012 году, мы не только вышли на те же показатели, но и превысили их», - подчеркнул директор департамента.

Лучшие показатели по Приморью - во Владивостоке. Здесь было введено более 350 тысяч квадратных метров жилья. В Артеме – почти 67 тысяч квадратных метров, в Уссурийске – более 62 тысяч квадратных метров, в Находке более 42 тысяч квадратных метров.

Наибольший рост ввода жилья по сравнению с прошлым годом отмечен в Дальнереченске – более 9 тысяч квадратных метров, Михайловском районе – около 5 тысяч квадратных метров,  в Черниговском районе – более 2,5 тысяч квадратных метров, Шкотовском районе – около 2 тысяч квадратных метров.

Отметим, одним из ключевых приоритетов работы администрации края в этом году станет реализация краевого закона «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях жилищного строительства».

«Мы дадим возможность людям самим построить дом и регулировать его стоимость. Это одна из целей краевого закона о выделении земли молодым семьям и семьям с двумя детьми», - заявил губернатор края Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: итоги  строительство  саммит АТЭС  жилье 



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Комментарии

  • Псевдоним18:50, 20.01.2014#

    А дадите ли? Уж который год воду из пустого в порожнее переливаете, а земли не даете.

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