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Приморские строители вышли на показатели "саммитовского" года
Более 600 тысяч квадратных метров жилья введено в Приморье в 2013 году. Как отметил директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов, строители даже улучшили показатели «саммитовского» года.
«Несмотря на то что в 2013 году не было федеральных проектов, как в 2012 году, мы не только вышли на те же показатели, но и превысили их», - подчеркнул директор департамента.
Лучшие показатели по Приморью - во Владивостоке. Здесь было введено более 350 тысяч квадратных метров жилья. В Артеме – почти 67 тысяч квадратных метров, в Уссурийске – более 62 тысяч квадратных метров, в Находке более 42 тысяч квадратных метров.
Наибольший рост ввода жилья по сравнению с прошлым годом отмечен в Дальнереченске – более 9 тысяч квадратных метров, Михайловском районе – около 5 тысяч квадратных метров, в Черниговском районе – более 2,5 тысяч квадратных метров, Шкотовском районе – около 2 тысяч квадратных метров.
Отметим, одним из ключевых приоритетов работы администрации края в этом году станет реализация краевого закона «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях жилищного строительства».
«Мы дадим возможность людям самим построить дом и регулировать его стоимость. Это одна из целей краевого закона о выделении земли молодым семьям и семьям с двумя детьми», - заявил губернатор края Владимир Миклушевский.
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А дадите ли? Уж который год воду из пустого в порожнее переливаете, а земли не даете.