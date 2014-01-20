Итоги конкурса по рыбному кластеру в Приморском крае могут быть отменены

Как уже сообщал Zrpress, в Приморском крае подведены итоги конкурса на право заключить контракт на выполнение работ по разработке концепции, предварительного технико-экономического обоснования и инвестиционного предложения по строительству рыбопромышленного комплекса. Его результаты были оглашены 13 января на заседании комиссии Инвестиционного агентства Приморского края по координации деятельности по созданию рыбопромышленного комплекса в регионе.

Комиссией была рассмотрена единственная поданная заявка на участие в конкурсе - от Японского Исследовательского Института Номура (московский филиал). Представленная заявка полностью соответствует установленным требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.

Досье

Японская компания Nomura Research Institute, Ltd. была образована в 1965 году. В ноябре 2008 года Институт Номура открыл офис в Москве и в настоящее время активно сотрудничает с федеральными и региональными правительственными структурами, администрациями крупнейших городов. В 2010 организация засветилась на Дальнем Востоке, она разработала концепцию развития портовой особой экономической зоны на Дальнем Востоке.

В течение 15 рабочих дней будет заключен контракт между Инвестиционным агентством Приморского края и участником конкурса.

Напомним, что 5 декабря Инвестиционным агентством Приморского края по поручению краевой администрации был объявлен закрытый конкурс на право заключить контракт на выполнение работ по разработке концепции, предварительного технико-экономического обоснования и инвестиционного предложения по строительству рыбопромышленного комплекса в Приморском крае.

Между тем участники рынка проектных организаций считают, что конкурс проведен с явными нарушениями российского законодательства, так как основополагающим документом для организации и проведения закупок для государственных и муниципальных нужд является закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как и действующий № 94-ФЗ, закон о контрактной системе призван обеспечить открытость и прозрачность в сфере закупок и услуг, обеспечить их эффективность, а также нацелен на создание равных условий для всех участников конкурсов. Поскольку рыбопромышленный кластер в Приморском крае создается в соответствии с поручениями, которые дал Президент РФ Владимир ПУТИН, и на реализацию этого проекта выделяются бюджетные средства, государственный заказчик услуг должен руководствоваться положениями действующего законодательства. Однако организатор конкурса считает, что в России нет ни одной организации, способной справиться с этим «уникальным проектом». По мнению организаторов конкурса, ни одна компания в России не способна вытянуть этот проект.

«Выбор закрытой формы определяется уникальностью работ, не имеющих аналогов на рынке Приморского края. Уникальность проявляется в фундаментальности исследовательских работ в рамках создания крупного рыбоперерабатывающего кластера», - сообщается в официальном ответе представителей агентства по привлечению инвестиций.

Также организатор конкурса пояснил: «Для исключения поступления заведомо слабых заявок заказчик в праве провести конкурс с предварительным квалификационным отбором. Для того чтобы определить круг участников закрытого конкурса, Инвестиционным агентством Приморского края был подготовлен список крупных компаний, рекомендованных к участию в подобных конкурсах. Реестры таких специализированных компаний размещены на сайтах Министерства регионального развития, Внешэкономбанка и других ресурсах. По каждой компании из сформированного списка сотрудниками были подготовлены аналитические справки с подробной информацией об опыте реализации проектов, системе менеджмента, кадровом составе специалистов. В дальнейшем они были рассмотрены комиссией инвестиционного агентства по координации деятельности по созданию рыбопромышленного комплекса в Приморском крае, которая и отобрала четыре компании. Этим четырем компаниям в день объявления конкурса (5 декабря) были высланы официальные приглашения к участию в конкурсе. По той причине, что у нас нет соответствующего согласования на раскрытие информации с потенциальными участниками закупки, мы не можем сообщить их названия».

Правда, в декабре список этих компаний был оглашен. В частности были названы следующие организации: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMGН. Но, оказалось, даже эти выбранные международные компании испугались «уникальных» требований, которые организатор конкурса предъявил к ним. «В соответствии с тем, что требования к участникам закупки и документам, которые они должны были предоставить в заявке для подтверждения своего соответствия, были чрезвычайно высоки, заявка была подана только одной из четырех компаний Московским филиалом Японского Исследовательского Института Номура. Цена контракта с исполнителем составляет 28 млн 325 тыс. рублей» - сказано в официальном ответе.

Насколько эти заявления об уникальности и масштабности и серьезной проделанной работе соответствуют действительности? И как это соотносится с российским законодательством. По факту получается, что даже среди всего мирового консалтинга только одна фирма не испугалась масштабов приморского кластера.

Вот только руководитель экспертно-правового центра «Открытая отрасль» Анатолий БАРАНОВ, комментируя это решение, заявил: «Разработка концепции рыбопромышленного кластера и предварительного технико-экономического обоснования не относится ни к особо охраняемой государственной тайне, ни к страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда или имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, то есть к вопросам, требующим закрытых конкурсов».

То есть фактически речь может идти о сознательном нарушении российского законодательства. Также остается загадкой, были ли направлены приглашения на конкурс другим компаниям, в частности, тем же PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. Проверить это фактически невозможно, так как по условиям закрытого конкурса информация о конкурсе нигде не публикуется, а приглашения на конкурс высылаются индивидуально.

Правда, эти закрытые конкурсы должны быть согласованы Федеральной антимонопольной службой или Министерством регионального развития. По утверждению местных чиновников антимонопольного ведомства они об этом закрытом конкурсе слышат впервые от журналистов. Хотя после обращения корреспондента Zrpress обещали информацию проверить. В ответе агентства вопрос согласования с Министерством регионального развития не прояснен.

Могли ли российские организации могли поучаствовать в этом конкурсе и насколько законно приморские власти не оставилиа им даже права на участие? Было ли нарушено законодательство о торгах и конкуренции?

Примечательно, что на сайте другие субъекты Федерации выбор при выборе проектировщиков кластеров используют открытые конкурсы. Так, например, сейчас администрация Алтайского края размещает информацию о выборе разработчика концепции туристического кластера.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.