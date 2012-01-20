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Позвонить в бюро ремонта ОАО "Ростелеком" можно с сотового телефона
ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» извещает абонентов о формате набора номера телефона Центрального бюро ремонта с сотовых телефонов:
8 423 99 065 ХХ, где ХХ – цифры, разные для каждого района.
Ниже приведены телефоны, по которым можно позвонить в бюро ремонта с сотового телефона в зависимости от того, в каком районе находится неисправный телефон:
Владивосток 8-432-99065-00
Спасск-Дальний 8-423-99065-52
Терней 8-432-99065-74
Лазо 8-432-99065-77
Кавалерово 8-432-99065-75
Артем 8-432-99065-37
Хороль 8-432-99065-47
Ярославка 8-432-99065-47
Дальнегорск 8-432-99065-73
Краснореченск 8-432-99065-73
Кировский 8-432-99065-54
Вольно-Надеждинское 8-432-99065-34
Черниговка 8-432-99065-51
Анучино 8-432-99065-62
Арсеньев 8-432-99065-61
Камень-Рыболов 8-432-99065-49
Дальнереченск 8-432-99065-56
Большой Камень 8-432-99065-35
Фокино 8-432-99065-39
Славянка 8-432-99065-31
Ольга 8-432-99065-76
Лучегорск 8-432-99065-57
Яковлевка 8-432-99065-71
Михайловка 8-432-99065-46
Находка АТС-62,63 8-432-99065-66
Чугуевка 8-432-99065-72
Покровка 8-432-99065-44
Пограничный 8-432-99065-45
Новопокровка 8-432-99065-59
Лесозаводск АТС-4 8-432-99065-55
Вл-Александровское 8-432-99065-65
Пресс-служба Приморского филиала ОАО «Ростелеком».
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. В своем нынешнем виде компания существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ». Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.
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Как позвонить в бюро ремонта с сотового телефона из г. Уссурийска?В приведенном списке этого города нет, или он уже не в Приморском крае?