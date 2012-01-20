www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Связь
Распечатать

Позвонить в бюро ремонта ОАО "Ростелеком" можно с сотового телефона

20 Января 2012, 16:00 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» извещает абонентов о формате набора номера телефона Центрального бюро ремонта с сотовых телефонов:

8 423 99 065 ХХ, где ХХ – цифры, разные для каждого района.

Ниже приведены телефоны, по которым можно позвонить в бюро ремонта с сотового телефона в зависимости от того, в каком районе находится неисправный телефон:

Владивосток 8-432-99065-00

Спасск-Дальний 8-423-99065-52

Терней 8-432-99065-74

Лазо 8-432-99065-77

Кавалерово 8-432-99065-75

Артем 8-432-99065-37

Хороль 8-432-99065-47

Ярославка 8-432-99065-47

Дальнегорск 8-432-99065-73

Краснореченск 8-432-99065-73

Кировский 8-432-99065-54

Вольно-Надеждинское 8-432-99065-34

Черниговка 8-432-99065-51

Анучино 8-432-99065-62

Арсеньев 8-432-99065-61

Камень-Рыболов 8-432-99065-49

Дальнереченск 8-432-99065-56

Большой Камень 8-432-99065-35

Фокино 8-432-99065-39

Славянка 8-432-99065-31

Ольга 8-432-99065-76

Лучегорск 8-432-99065-57

Яковлевка 8-432-99065-71

Михайловка 8-432-99065-46

Находка АТС-62,63 8-432-99065-66

Чугуевка 8-432-99065-72

Покровка 8-432-99065-44

Пограничный 8-432-99065-45

Новопокровка 8-432-99065-59

Лесозаводск АТС-4 8-432-99065-55

Вл-Александровское 8-432-99065-65

Пресс-служба Приморского филиала ОАО «Ростелеком».

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. В своем нынешнем виде компания существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ». Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Уссуриец21:45, 01.03.2013#

    Как позвонить в бюро ремонта с сотового телефона из г. Уссурийска?В приведенном списке этого города нет, или он уже не в Приморском крае?

  • Псевдоним11:07, 12.03.2013#

    Проверьте, пожалуйста, коды телефонов, по которым можно позвонить в бюро ремонта. 423 или 432?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru