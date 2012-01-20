Позвонить в бюро ремонта ОАО "Ростелеком" можно с сотового телефона

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» извещает абонентов о формате набора номера телефона Центрального бюро ремонта с сотовых телефонов:

8 423 99 065 ХХ, где ХХ – цифры, разные для каждого района.

Ниже приведены телефоны, по которым можно позвонить в бюро ремонта с сотового телефона в зависимости от того, в каком районе находится неисправный телефон:

Владивосток 8-432-99065-00

Спасск-Дальний 8-423-99065-52

Терней 8-432-99065-74

Лазо 8-432-99065-77

Кавалерово 8-432-99065-75

Артем 8-432-99065-37

Хороль 8-432-99065-47

Ярославка 8-432-99065-47

Дальнегорск 8-432-99065-73

Краснореченск 8-432-99065-73

Кировский 8-432-99065-54

Вольно-Надеждинское 8-432-99065-34

Черниговка 8-432-99065-51

Анучино 8-432-99065-62

Арсеньев 8-432-99065-61

Камень-Рыболов 8-432-99065-49

Дальнереченск 8-432-99065-56

Большой Камень 8-432-99065-35

Фокино 8-432-99065-39

Славянка 8-432-99065-31

Ольга 8-432-99065-76

Лучегорск 8-432-99065-57

Яковлевка 8-432-99065-71

Михайловка 8-432-99065-46

Находка АТС-62,63 8-432-99065-66

Чугуевка 8-432-99065-72

Покровка 8-432-99065-44

Пограничный 8-432-99065-45

Новопокровка 8-432-99065-59

Лесозаводск АТС-4 8-432-99065-55

Вл-Александровское 8-432-99065-65

Пресс-служба Приморского филиала ОАО «Ростелеком».

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. В своем нынешнем виде компания существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ». Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.