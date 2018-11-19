"Приморская рыба" хорошо прижилась в крае

Программа врио губернатора Олега Кожемяко распространяется по Приморью

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, с 16 ноября расширился список магазинов и городов, где можно приобрести рыбу по доступным ценам. «Так, сегодня рыба появилась в магазинах «Мой март» во Владивостоке, а также в супермаркетах Уссурийска, Партизанска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Дальнереченска, Дальнегорска и Арсеньева», – сообщили деловой газете «Золотой Рог» в ведомстве.

Напомним, по инициативе врио губернатора края Олега КОЖЕМЯКО 1 ноября подписано соглашение, которое позволяетт приморцам приобретать рыбу и рыбопродукты по доступным ценам. «Наценки на рыбу были сумасшедшие. Мы нашли несколько торговых сетей, которые согласились работать по понятным правилам и снизили цены. Эта работа будет продолжена – количество торговых сетей будем расширять», – заявил тогда он.

Основная цель проекта – обеспечить прямые поставки рыбы и рыбной продукции от производителя в торговые сети края, минуя посредников и оптимизируя логистические издержки до уровня не выше 3 рублей за килограмм продукции.

Для реализации проекта выбраны наиболее популярные у населения края виды рыбы и рыбопродукции, определены оптимальные отпускные цены рыбодобывающих компаний и розничные цены. Цена продукции в розничной торговле закреплена Соглашением между участниками проекта: горбуша (110 руб/кг), навага (45 руб/кг), сельдь (49 руб/кг), камбала (95 руб/кг),минтай (75 руб/кг),кальмар (130 руб/кг),консервы 2 вида (скумбрия 59,59руб/бан, сардины 54,75 руб/бан.).

Закрепленные соглашением розничные цены на рыбу ниже средних по краю, регистрируемых на дату старта проекта, по отдельным видам рыб от 18,2% (горбуша) до 46% (кальмар).

Соглашение действует бессрочно. Поэтому, учитывая график промысла водных биоресурсов в регионе, просчитано возможное замещение ассортимента продукции в рамках реализации проекта для исключения возможных «провалов» по отдельным видам рыбы.

Социальный проект «Приморская рыба» 2 ноября стартовал в городе Владивостоке. В проекте приняли участие 5 наиболее крупных торговых сетей края («Фреш 25», «Реми», «Самбери», «Парус», «Рыбный островок») с общим количеством магазинов – 56. В торговых сетях продукция брендируется стикерами и ценниками в едином стиле.

С первых дней реализации проекта в розничной торговой сети отмечается рост объема продаж продукции в среднем в 1,5-2 раза, а по отдельным видам рыбы в некоторых магазинах сетей в 3-7 раз (сельдь, кальмар). Чем больше снижена цена на продукцию в рамках проекта, тем большие объемы реализации отмечаются в розничной торговой сети.

Установление торговых надбавок на продукцию до 15% в рамках проекта, по экспертной оценке не приведет к экономическим потерям для ее участников, так как способствует росту оборота и увеличению продаж.

В первый этап проекта торговые сети края вступили со своей продукцией, максимально снизив торговые надбавки и постепенно заменяя продукцией рыбодобывающих компаний.

За истекший период основные вопросы, поступившие от населения, касались расширения проекта на территорию края.

До 5 декабря проект «Приморская рыба» будет реализован во всех муниципальных образованиях края. В муниципальных образованиях, где отсутствуют магазины торговых сетей, для реализации проекта привлекаются торговые организации мелкого и среднего предпринимательства, используя в качестве оптового распределительного центра КГУП «Госпродагентство в Приморском крае».

Проект «Приморская рыба» вызвал большой интерес у населения края благодаря ценовой доступности рыбы и возможности приобрести свежую, сезонную продукцию от местных рыбодобывающих компаний, зачастую практически с борта судна.

КСТАТИ

График расширения проекта на районы Приморского края:

- 14 ноября в 4-х муниципальных образованиях: города Находка (9 магазинов), Фокино (2 магазина), Б. Камень (3 магазина), Артем (5 магазинов) и в торговых сетях города Владивостока, подписавших Соглашение: «ОК» и «Мой март»;

- 16 ноября в 7-ми муниципальных образованиях: города Уссурийск (15 магазинов), Партизанск (3 магазина), Спасск-Дальний (2 магазина), Лесозаводск (3 магазина), Дальнереченск (2 магазина), Дальнегорск (2 магазина), Арсеньев (4 магазина);

- 23 ноября в 2-х муниципальных образованиях: районы Надеждинский (4 магазина), Черниговский (2 магазина);

- 30 ноября в 3-х муниципальных образованиях: районы Кавалеровский, Чугуевский, Пожарский;

- 5 декабря в 17-и муниципальных образованиях: районы Анучинский, Кировский, Михайловский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Спасский, Хорольский, Шкотовский, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Ольгинский, Тернейский, Хасанский, Яковлевский, Ханкайский.