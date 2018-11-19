Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока

Правительство изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Минвостокразвития.

Коррекция вносится в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети. Увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).

Внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению. Предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря).

«Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальнем Востоке, в частности. Речь идёт о том, что маршрутов там станет в два раза больше, а субсидии, которые выделяются, можно будет использовать круглый год, а не в течение определённого периода, когда такого рода полёты осуществлялись, – с марта по декабрь», – отметил Председатель Правительства РФ.

«Принят ряд важных решений по достаточно болезненному вопросу для Дальнего Востока. Авиационное сообщение – зачастую единственный способ транспортного сообщения на Дальнем Востоке. Оно должно стать более доступным для дальневосточников», – отметил Юрий Трутнев.

Как в свою очередь отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов: «Минвостокразвития совместно с другими федеральными органами планомерно и комплексно решает вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока». «Это вопрос острый и чувствительный для каждого дальневосточника. Не все получится сделать сразу. Но уже сейчас шаг за шагом принимаются решения, чтобы сложившуюся систему изменить», – пояснил он.

Теперь пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам смогут члены многодетных семей. «Расширяется определённым образом круг людей, категорий, которые могут такого рода субсидиями пользоваться. Теперь такое право появится и у многодетных семей», – добавил Дмитрий Медведев.

Как уточнили в Минвостокразвития России, до этого времени купить билет в рамках таких авиаперевозок в экономическом классе могли граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Расширить льготополучателей на многодетных родителей предложило Минвостокразвития России. Их на Дальнем Востоке 125 тысяч.

По словам Председателя Правительства РФ, принятие решения будут «способствовать решению задач по транспортной доступности для отдельных категорий граждан, которые проживают на Дальнем Востоке и в Приморском крае».

Отметим, что поручения по обеспечению авиадоступности Дальнего Востока были даны Правительству РФ Президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего 10 сентября этого года Во Владивостоке.

Напомним, что до 1 декабря Правительство РФ должно обеспечить синхронизацию программ субсидирования авиаперевозок в сообщении с аэропортами Дальнего Востока с мероприятиями по реконструкции инфраструктуры аэропортов Дальнего Востока и увеличению их пропускной способности. Синхронизация должна будет реализована в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Фото Павел ЛАТЫШОВ (ИА Красная Весна).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.